Gỡ 'nút thắt' để tiếng Anh sớm trở thành ngôn ngữ thứ hai

(VTC News) -

Hiện thực hóa Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và tăng cường dạy học ngoại ngữ theo các quyết định của Thủ tướng trong năm 2025, ngành giáo dục Thủ đô đang tích cực thay đổi diện mạo dạy học ngoại ngữ. Trong đó, mô hình liên kết đào tạo được xem là "đòn bẩy" quan trọng.

Chia sẻ về việc triển khai chương trình ngoại ngữ liên kết, hiệu trưởng một trường tiểu học tại phường Dương Nội (Hà Nội) cho biết nhà trường luôn vận hành theo bốn nguyên tắc: đúng quy định, tự nguyện, công khai và minh bạch.

Theo đó, việc lựa chọn đối tác được thực hiện thông qua quy trình đấu thầu và thẩm định nhà cung cấp dịch vụ theo hướng dẫn hiện hành. Đồng thời, cơ chế tài chính của chương trình tuân thủ Nghị quyết 60 năm 2025 của TP. Hà Nội về quản lý thu chi dịch vụ giáo dục công lập.

Các trường tại Hà Nội kỳ vọng việc sớm hoàn thiện khung pháp lý sẽ giúp tháo gỡ các vướng mắc, để tiếng Anh sớm trở thành ngôn ngữ thứ hai. (Ảnh minh họa)

Trong năm học 2025-2026, mức học phí được tính toán theo hướng phù hợp với khả năng chi trả của phụ huynh. Cụ thể, chương trình tiếng Anh làm quen dành cho học sinh lớp 1 và 2 có mức thu 200.000 đồng mỗi tháng, gồm 4 tiết do giáo viên nước ngoài giảng dạy (có trợ giảng là giáo viên Việt Nam) với mức 35.000 đồng mỗi tiết, và 4 tiết do giáo viên Việt Nam đảm nhiệm với mức 15.000 đồng mỗi tiết.

Đối với chương trình tiếng Anh bổ trợ cho học sinh lớp 3, 4 và 5, mức thu là 160.000 đồng mỗi tháng, trong đó có 4 tiết do giáo viên nước ngoài giảng dạy với mức 40.000 đồng mỗi tiết.

Theo vị hiệu trưởng, các chương trình tăng cường là giải pháp thực tiễn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên tinh thần tự nguyện. So với chi phí tại nhiều trung tâm ngoại ngữ, mô hình liên kết tại trường công lập giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho phụ huynh trong quá trình học tập lâu dài của con em.

Ở bậc trung học, hiệu trưởng một trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cho rằng để mô hình liên kết phát huy hiệu quả, nhà trường cần xây dựng bộ tiêu chí chặt chẽ khi lựa chọn đơn vị hợp tác. Ngoài hồ sơ pháp lý đầy đủ, đối tác phải có kinh nghiệm đào tạo, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và chương trình giảng dạy phù hợp với định hướng của ngành giáo dục.

Theo vị này, yếu tố con người và chương trình học là nền tảng quyết định chất lượng của mô hình. Bên cạnh đó, hệ thống học liệu hiện đại và cơ sở vật chất đồng bộ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường học tập tương tác, giúp học sinh phát triển kỹ năng ngôn ngữ một cách thực chất.

Các trường cũng nhấn mạnh rằng bài toán tài chính trong mô hình xã hội hóa cần được tính toán thận trọng. Mọi khoản thu phải tuân thủ quy định của Nhà nước, đồng thời bảo đảm sự hài hòa giữa khả năng chi trả của phụ huynh và nhu cầu thực tế của nhà trường.

“Mọi khoản thu đều phải công khai, minh bạch và hoàn toàn dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tuyệt đối không tạo áp lực cho phụ huynh và học sinh”, vị hiệu trưởng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh Kế hoạch số 28 về dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2019–2025 hết hiệu lực, nhiều cơ sở giáo dục cho rằng cần sớm ban hành văn bản thay thế để bảo đảm tính liên tục trong triển khai các chương trình.

Theo lãnh đạo một trường trung học cơ sở tại quận Hoàn Kiếm, việc thiếu quy định mới đã tạo ra "khoảng trống về hành lang pháp lý", khiến các trường gặp khó khăn khi duy trì hoặc mở rộng mô hình liên kết đào tạo ngoại ngữ.

Các trường hiện mong muốn cơ quan quản lý sớm ban hành khung hướng dẫn thống nhất cho hoạt động dạy học tăng cường và liên kết ngoại ngữ trong nhà trường, đồng thời làm rõ các tiêu chuẩn về chương trình đào tạo, học liệu và trình độ giáo viên.

Theo các nhà quản lý giáo dục, trong giai đoạn chuyển đổi, cơ chế kiểm tra và giám sát về dạy học ngoại ngữ cần tăng cường hậu kiểm nhưng vẫn tạo điều kiện cho các trường chủ động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động dạy học. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đề xuất cần có quy định cụ thể về mức thu, cơ chế quản lý tài chính và trách nhiệm của các bên tham gia, qua đó bảo đảm sự minh bạch và tạo sự công bằng giữa các đơn vị triển khai.

Cùng quan điểm, hiệu trưởng trường tiểu học tại phường Dương Nội cho rằng việc xây dựng hành lang pháp lý rõ ràng sẽ giúp các trường chủ động hơn trong việc hợp tác với các đơn vị đào tạo chuyên sâu, từ đó huy động nguồn lực xã hội để nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ.

Tuy nhiên, vị này cũng lưu ý rằng liên kết đào tạo không thể thay thế hoàn toàn năng lực nội tại của nhà trường. Song song với việc mở rộng hợp tác, các trường cần đầu tư nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên tiếng Anh để bảo đảm chất lượng giảng dạy bền vững.

Theo Quyết định 2371 ngày 27/10/2025 của Thủ tướng phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025–2035, tầm nhìn đến năm 2045”, Bộ GD&ĐT có trách nhiệm chủ trì triển khai, xây dựng các văn bản hướng dẫn và cơ chế chính sách liên quan. Đồng thời, UBND các tỉnh, thành phố phải cụ thể hóa đề án thành kế hoạch triển khai tại địa phương, bố trí nguồn lực và khuyến khích xã hội hóa trong dạy học tiếng Anh. Trong bối cảnh nhiều địa phương đang xây dựng kế hoạch thực hiện đề án, các trường tại Hà Nội kỳ vọng việc sớm hoàn thiện khung pháp lý sẽ tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy mục tiêu đưa tiếng Anh dần trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của Thủ đô.