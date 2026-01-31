Tiếng Anh - môn thi thứ ba vào lớp 10: Phụ huynh yên tâm, nhà trường chủ động

Phụ huynh cho rằng, công bố sớm sẽ giúp giảm áp lực cho học sinh, trong khi các trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập bài bản, tránh học lệch.

Phụ huynh đồng thuận, mong sớm ổn định để giảm áp lực

Nhiều phụ huynh có con đang học lớp 9 tại Hà Nội bày tỏ sự yên tâm khi Sở GD&ĐT chính thức công bố ngoại ngữ (tiếng Anh) là môn thi thứ ba trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. Trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng, ngoại ngữ được xem là yêu cầu tất yếu; vấn đề được phụ huynh quan tâm là cách tổ chức dạy học và thi cử sao cho phù hợp, không tạo thêm áp lực cho học sinh.

Phụ huynh cho rằng việc công bố sớm môn thi thứ ba giúp học sinh chủ động kế hoạch học tập.

Theo chị Thu Hòa, phụ huynh có con học lớp 9 tại Trường THCS Phương Liệt (Thanh Xuân), việc thi ngoại ngữ là điều tất yếu và phù hợp với xu thế chung hiện nay. Ngoại ngữ được coi là nền tảng quan trọng giúp học sinh đáp ứng yêu cầu học tập và làm việc trong tương lai. Bên cạnh toán và ngữ văn là hai môn bắt buộc, việc lựa chọn ngoại ngữ làm môn thi thứ ba được nhiều phụ huynh đánh giá là hợp lý và không nằm ngoài dự đoán.

Cùng quan điểm, chị Bảo Ngọc ở Nam Từ Liêm cũng cho biết, ngay sau khi biết ngoại ngữ là môn thi thứ ba, con chị đã chủ động đề xuất tìm lớp luyện tập để củng cố kỹ năng làm bài. “Cháu hiện có học lực tiếng Anh ở mức khá, khoảng 7–8 điểm. Gia đình xác định cho con ôn tập bài bản, tập trung luyện đề để tự tin hơn khi bước vào kỳ thi”, chị Bảo Ngọc chia sẻ.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hà, phụ huynh học sinh lớp 9 ở Đống Đa chia sẻ, gia đình rất vui khi Hà Nội tiếp tục lựa chọn ngoại ngữ là môn thi thứ ba. Theo chị, đây là môn học học sinh đã được tiếp cận liên tục trong nhiều năm nên không bị bất ngờ hay phải ôn tập trong tâm thế “chạy nước rút”. Việc lựa chọn Ngoại ngữ, theo chị, là phù hợp với bối cảnh hội nhập, bởi đây là môn học đòi hỏi sự tích lũy lâu dài, không thể học cấp tốc trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, theo các phụ huynh, việc Sở GD&ĐT Hà Nội công bố sớm môn thi thứ ba, trước khoảng một tháng, giúp gia đình và học sinh chủ động xây dựng kế hoạch học tập, phân bổ thời gian hợp lý giữa các môn, tránh tâm lý hoang mang hoặc học dàn trải.

Trên các diễn đàn phụ huynh vấn đề này cũng được bàn luận sôi nổi. Bên cạnh sự đồng thuận, một số phụ huynh vẫn còn băn khoăn khi môn thi thứ ba hằng năm được xem là “ẩn số”.

Tài khoản Xuân Thanh, cho biết gia đình xác định cho con ôn tập đều đặn, củng cố từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng đọc hiểu. Tuy nhiên, chị cũng mong ngành giáo dục có định hướng rõ ràng về cấu trúc đề thi và mức độ phân hóa phù hợp, nhằm tránh tạo thêm áp lực cho nhóm học sinh có học lực trung bình.

“Nếu năm nào Hà Nội cũng xác định Ngoại ngữ là môn thi thứ ba thì học sinh sẽ có định hướng từ sớm, giảm đáng kể áp lực mỗi mùa tuyển sinh”, chị Thanh nói.

Cùng quan điểm tài khoản Anh Duy Anh, cho rằng việc lựa chọn môn thi thứ ba cần được xác định sớm và ổn định để học sinh có định hướng rõ ràng trong quá trình học tập. Việc xác định môn thi không chỉ phục vụ cho một kỳ thi trước mắt mà còn liên quan đến định hướng lâu dài của học sinh.

“Cần tính đến định hướng nghề nghiệp cho các con. Nếu học sinh có xu hướng theo các ngành khoa học tự nhiên nhưng phải dành quá nhiều thời gian cho môn Ngoại ngữ trong khi nền tảng chưa tốt, thì khi lên THPT rất dễ rơi vào tình trạng mất gốc”, anh Duy Anh nêu quan điểm.

Nhà trường chủ động xây dựng lộ trình ôn tập bài bản, tránh học lệch

Ở góc độ nhà trường, nhiều lãnh đạo các trường THCS tại Hà Nội đánh giá, việc Sở GD&ĐT Hà Nội chính thức công bố ngoại ngữ là môn thi thứ ba trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 là quyết định phù hợp, kịp thời và có tính định hướng rõ ràng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Việc công bố môn thi từ sớm đặc biệt có ý nghĩa, tạo điều kiện để nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh chủ động xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập một cách bài bản, khoa học.

Ông Nguyễn Cao Cường - Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) cho rằng việc công bố môn thi thứ ba sớm hơn khoảng một tháng so với các năm trước có tác động tích cực tới tâm lý phụ huynh và học sinh. Trong bối cảnh nhiều địa phương liên tục công bố môn thi thứ ba, việc Hà Nội công bố sớm, đặc biệt là trước Tết Nguyên đán, giúp giảm đáng kể tâm lý sốt ruột, lo lắng, tạo điều kiện để học sinh và gia đình chủ động hơn trong kế hoạch học tập.

Ông Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng trường THCS Thái Thịnh

Theo ông Nguyễn Cao Cường, ngay từ đầu năm học, các nhà trường đã xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng dạy đều tất cả các môn, bởi ngoài toán và ngữ văn đã xác định là hai môn bắt buộc, bất kỳ môn nào trong số các môn còn lại cũng có thể trở thành môn thi thứ ba. “Tư duy đoán môn đã được loại bỏ. Nhà trường xác định không thể thiên lệch, bởi kiến thức nền tảng bậc THCS có vai trò rất quan trọng khi học sinh lên THPT”, ông Cường nhấn mạnh.

Đánh giá việc Hà Nội lựa chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ ba, ông Cường cho rằng đây là lựa chọn phù hợp với xu thế hội nhập và tâm lý chung của phụ huynh, học sinh. Ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, là môn học quen thuộc, đã được định hướng và đầu tư từ lâu trong nhà trường, đồng thời đang từng bước trở thành “ngoại ngữ thứ hai” trong hệ thống giáo dục phổ thông.

Ông Nguyễn Cao Cường khẳng định việc hoàn thành chương trình vẫn được đặt lên hàng đầu. Các trường sẽ song song vừa bảo đảm tiến độ dạy học, vừa xây dựng kế hoạch ôn tập dựa trên cấu trúc đề thi và đề minh họa, giúp học sinh tự tin bước vào kỳ thi mà không tạo áp lực không cần thiết.

Cùng quan điểm bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Hòa (Phường Yên Hòa, Hà Nội) cho biết ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xác định Ngữ văn và Tiếng Anh là những môn học trọng điểm. Bên cạnh đó, các môn khoa học tự nhiên và những môn học khác vẫn được quan tâm đầy đủ, song Tiếng Anh được chú trọng hơn, phù hợp với định hướng coi ngoại ngữ là môn học quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông.

Theo bà Hằng, khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố sớm môn thi thứ ba là Ngoại ngữ, đa số phụ huynh tỏ ra phấn khởi bởi điều này phản ánh đúng quá trình nỗ lực của học sinh ngay từ đầu năm học. Công tác ôn tập tại trường đã được triển khai xuyên suốt từ đầu năm; sau Tết Nguyên đán, nhà trường tiếp tục tăng cường các tiết hỗ trợ, ôn luyện miễn phí cho học sinh, chủ yếu tổ chức vào cuối giờ hoặc dạy chung, nhằm giúp các em có thêm thời gian củng cố kiến thức mà không phát sinh chi phí.

Đáng chú ý, với đặc thù môn Ngoại ngữ có sự chênh lệch về năng lực giữa các học sinh, Trường THCS Yên Hòa tổ chức chia nhóm đối tượng, gồm nhóm học sinh khá, giỏi và nhóm học sinh còn hạn chế, để có phương án bồi dưỡng phù hợp. “Mục tiêu là bảo đảm tất cả học sinh đều được hỗ trợ, không để em nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình ôn tập”, bà Hằng nhấn mạnh.

Liên quan đến ý kiến phụ huynh mong muốn, ổn định lâu dài ba môn thi Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, các cán bộ quản lý cho rằng cần thận trọng để tránh tình trạng học lệch. Việc lựa chọn môn thi thứ ba luân phiên trong các môn còn lại, theo đúng quy chế hiện hành, là phù hợp với mục tiêu giáo dục toàn diện của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời giúp học sinh có nhiều định hướng linh hoạt khi bước vào bậc THPT.