Giỗ tổ Hùng Vương diễn ra vào ngày mùng 10/3 âm lịch hằng năm từ lâu đã trở thành một trong những ngày lễ quan trọng của Việt Nam. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, ngày lễ này còn là biểu tượng tiêu biểu cho truyền thống văn hóa, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đây là dịp để toàn thể nhân dân tưởng nhớ, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng, những vị vua đầu tiên đặt nền móng cho quốc gia, cũng như các bậc tiền nhân đã góp phần xây dựng và bảo vệ non sông gấm vóc suốt hàng nghìn năm lịch sử.

Năm 2026, nhiều người đặc biệt quan tâm đến thời điểm cụ thể của ngày Giỗ tổ Hùng Vương để chủ động sắp xếp công việc, học tập cũng như kế hoạch cá nhân. Vậy Giỗ tổ Hùng Vương năm 2026 sẽ rơi vào ngày nào theo dương lịch và là thứ mấy trong tuần?

Giỗ tổ Hùng Vương 2026 rơi vào thứ mấy, ngày mấy dương lịch?

Theo lịch vạn niên năm 2026, ngày Giỗ tổ Hùng Vương (tức ngày 10/3 âm lịch) sẽ rơi vào Chủ nhật, ngày 26/4/2026 dương lịch. Đây là thời điểm mà người dân trên khắp mọi miền đất nước, cũng như cộng đồng người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, đồng loạt tổ chức các hoạt động tưởng niệm nhằm tri ân và tôn vinh các Vua Hùng.

Trung tâm của các hoạt động lễ hội vẫn là Khu di tích lịch sử Đền Hùng thuộc tỉnh Phú Thọ, nơi được xem là vùng đất Tổ linh thiêng của dân tộc Việt Nam. Hằng năm, lễ hội tại đây được tổ chức với quy mô lớn, thu hút đông đảo đồng bào và du khách thập phương về tham dự, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy tự hào và xúc động.

Các nghi lễ truyền thống đóng vai trò quan trọng trong phần lễ, bao gồm rước kiệu, dâng lễ vật và dâng hương tưởng niệm. Tất cả đều được tổ chức một cách trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính sâu sắc đối với tổ tiên. Không gian lễ hội vì thế mang đậm tính linh thiêng, gắn kết cộng đồng và nhắc nhở mỗi người về cội nguồn dân tộc.

Bên cạnh phần lễ trang trọng, phần hội cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Các chương trình nghệ thuật dân gian, triển lãm văn hóa, hội trại truyền thống cùng hàng loạt trò chơi dân gian được tổ chức, góp phần tái hiện đời sống văn hóa cổ truyền của dân tộc. Đây cũng là cơ hội để người dân và du khách giao lưu, trải nghiệm và hiểu rõ hơn về các giá trị văn hóa lâu đời.

Không chỉ riêng tại Phú Thọ, lễ Giỗ tổ Hùng Vương còn được tổ chức rộng khắp ở nhiều địa phương trên cả nước và cả nước ngoài. Tại các thành phố lớn như TP.HCM, nhiều hoạt động ý nghĩa như lễ dâng hương, chương trình biểu diễn nghệ thuật và các sự kiện văn hóa cộng đồng cũng được triển khai, góp phần lan tỏa giá trị truyền thống đến đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương vì vậy không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm mà còn là dịp để mỗi người Việt Nam nhìn lại lịch sử dân tộc, từ đó khơi dậy niềm tự hào, củng cố tinh thần đoàn kết và ý chí tự lực, tự cường. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về nguồn cội, về quá trình dựng nước và giữ nước, cũng như những giá trị văn hóa bền vững đã được bảo tồn qua hàng nghìn năm.

Công tác chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: TTXVN)

Lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp 30/4 năm 2026

Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động tại Việt Nam được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hằng năm. Cụ thể, Điều 112 của bộ luật này quy định các ngày nghỉ lễ gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Nguyên đán (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, vào ngày 10/3 âm lịch).

Dựa trên quy định này, do Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 rơi vào Chủ nhật (26/4), trùng với ngày nghỉ cuối tuần nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ Hai (27/4). Như vậy, tính cả hai ngày nghỉ cuối tuần (thứ Bảy và Chủ nhật), kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 sẽ kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy ngày 25/4 đến hết thứ Hai ngày 27/4/2026.

Khoảng thời gian nghỉ này được đánh giá là hợp lý, tạo điều kiện để người lao động có thời gian nghỉ ngơi, sum họp gia đình hoặc tham gia các hoạt động tưởng niệm, hướng về cội nguồn dân tộc.

Ngay sau kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động sẽ tiếp tục đón kỳ nghỉ lễ lớn tiếp theo là Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Trong năm 2026, hai ngày lễ này lần lượt rơi vào thứ Năm (30/4) và thứ Sáu (1/5).

Đối với những người làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật, kỳ nghỉ lễ này sẽ kéo dài 4 ngày liên tục, từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5/2026, bao gồm cả hai ngày nghỉ cuối tuần.

Một điểm đáng chú ý là khoảng cách giữa hai kỳ nghỉ lễ khá gần nhau. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 27/4, người lao động chỉ làm việc trở lại trong 2 ngày là 28/4 và 29/4 trước khi bước vào kỳ nghỉ tiếp theo kéo dài 4 ngày.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lịch nghỉ lễ năm 2026 không kéo dài liên tiếp 9 ngày như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Việc nghỉ dài hơn có thể xảy ra nếu người lao động chủ động sử dụng lịch nghỉ phép năm hoặc các cơ quan, doanh nghiệp chủ động điều chỉnh thời gian làm việc nội bộ. Đây không phải là lịch nghỉ chính thức theo quy định của pháp luật.

Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một ngày nghỉ lễ đơn thuần mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Việt. Qua mỗi mùa lễ hội, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” lại được khơi dậy mạnh mẽ, trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng và hun đúc lòng yêu nước.

Việc duy trì và phát huy giá trị của ngày lễ này càng trở nên quan trọng. Không chỉ dừng lại ở các nghi lễ truyền thống, Giỗ Tổ Hùng Vương còn là dịp để quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế.

Với lịch nghỉ hợp lý trong năm 2026, người dân có thêm điều kiện để tham gia các hoạt động văn hóa, tâm linh, qua đó tiếp nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác.