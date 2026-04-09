Công bố kết quả lấy ý kiến lao động về hoán đổi nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ, 30/4 và 1/5

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa công bố kết quả lấy ý kiến đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động về phương án hoán đổi ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 và kỳ nghỉ 30/4 – 1/5.

Theo đó, khảo sát được triển khai từ ngày 8/4, ghi nhận hơn 70.000 ý kiến tham gia tính đến 7h ngày 9/4. Khoảng 62% người được hỏi ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù, trong đó 47,04% bày tỏ “rất mong muốn” và 14,82% “mong muốn”.

Đa số ý kiến cho rằng việc hoán đổi sẽ giúp kéo dài kỳ nghỉ, tạo điều kiện để người lao động nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, đồng thời có thêm thời gian chăm lo đời sống gia đình.

Đại diện Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho biết: Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Tuy nhiên, năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương (26/4 dương lịch) diễn ra sát kỳ nghỉ 30/4 – 1/5, chỉ cách nhau 2 ngày làm việc. Nếu không có sự điều chỉnh hợp lý, kỳ nghỉ sẽ bị chia nhỏ, xen kẽ ngày làm việc, gây bất tiện cho người lao động.

Từ thực tế này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng cần có cách tiếp cận linh hoạt hơn, vừa bảo đảm nguyên tắc của pháp luật, vừa đáp ứng nhu cầu chính đáng của người lao động. Việc tổ chức kỳ nghỉ dài ngày không chỉ giúp phục hồi sức khỏe, tinh thần mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng, du lịch, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Cơ quan này đề xuất nghiên cứu hoàn thiện quy định theo hướng vẫn giữ nguyên nguyên tắc nghỉ bù nhưng bổ sung cơ chế linh hoạt trong những trường hợp đặc biệt khi các kỳ nghỉ gần nhau. Theo đó, có thể giao quyền cho Thủ tướng xem xét, quyết định việc hoán đổi ngày làm việc trước hoặc sau trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành và ý kiến của tổ chức đại diện người lao động.

Liên quan đến các kỳ nghỉ trong thời gian tới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, theo Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 24/11/2026 được xác định là “Ngày Văn hóa Việt Nam” với chủ trương là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Do thời điểm này rơi vào thứ Ba, nhiều ý kiến đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23/11) sang làm bù vào thứ Bảy tuần sau, nhằm tạo kỳ nghỉ liên tục 4 ngày.

Thời gian tới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến từ cơ sở, phối hợp với các cơ quan liên quan để kiến nghị hoàn thiện chính sách, hướng tới nâng cao phúc lợi cho người lao động và ổn định quan hệ lao động trong bối cảnh mới.