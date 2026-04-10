75% độc giả VTC News muốn hoán đổi để nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ, 30/4-1/5

(VTC News) -

Trả lời câu hỏi “Bạn có đồng ý hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ và 30/4-1/5?”, tính đến 7h ngày 10/4, có 1.800 độc giả của Báo Điện tử VTC News chọn “đồng ý”, chiếm 75% trong 2.404 người tham gia bình chọn, cao gấp 3 lần số độc giả không đồng ý (552 người, chiếm 23%).

Có 53 người thấy ổn với cả hai phương án, chiếm 2%.

Kết quả khảo sát trên Báo Điện tử VTC News.

Kết quả này chênh lệch không nhiều so với khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Theo đó, tính đến 7h ngày 9/4, khoảng 62% trong hơn 70.000 người tham gia ủng hộ phương án hoán đổi ngày làm việc, trong đó 47,04% bày tỏ “rất mong muốn” và 14,82% “mong muốn”.

Một tuần trước, trong buổi họp báo ngày ¾, lãnh đạo Bộ Nội vụ khẳng định không có chủ trương hoán đổi để nối liền hai kỳ nghỉ sắp tới thành 9 ngày liên tiếp. Theo lịch nghỉ lễ năm 2026 được công bố từ năm ngoái, do cộng ngày nghỉ cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay kéo dài 3 ngày, sau đó người lao động đi làm 2 ngày và nghỉ tiếp 4 ngày lễ dịp 30/4-1/5.

Chia sẻ lý do ủng hộ hoán đổi ngày nghỉ, các độc giả của VTC News cho rằng đây là phương án giúp người lao động dễ thu xếp để về quê thăm gia đình, tổ chức các chuyến đi du lịch xa, tạo điều kiện thúc đấy du lịch và dịch vụ…

“Mãi tới Quốc khánh mới được nghỉ nữa, tôi muốn đợt này được nghỉ lâu để du lịch, Tết nói là nghỉ 9 ngày nhưng đã được đi chơi đâu” (Lê Văn Hoan); “Nghỉ dài cũng có cái hay mà. Nếu lúc nào cũng chăm chăm chỉ đến công ty và vào nhà máy thì các ngành du lịch, dịch vụ… phát triển làm sao?” (Ha Vu).

“Nghỉ để tái tạo sức lao động. Người ta chơi được thì ắt làm được” (Thuan Nguyen); “Ủng hộ nghỉ dài để các bạn ở xa quê được thư thả, cha mẹ nơi xa cũng sẽ có thêm một cái Tết sum vầy” (Van Nguyen); “Hoán đổi nghỉ 9 ngày để công nhân ở xa kỳ nghỉ lễ về với gia đình như ý, chỉ những người ở xa mới hiểu được cảm giác này thôi” (Giang Nong)…

Một số độc giả cho rằng, họ biết nghỉ dài ảnh hưởng đến công việc, nhưng việc đi làm 2 ngày giữa 2 đợt nghỉ cũng kém hiệu quả: “Tôi không phản đối hoán đổi, vì 2 ngày đi làm kẹt ở giữa tôi cũng không có tâm trạng làm việc, chỉ mong ngóng tới kỳ nghỉ kế tiếp” (Bích Chi); Thật ra vào 2 ngày làm việc kẹp giữa đó, người lao động cũng không có tâm trạng làm nghiêm túc đâu, nối 2 kỳ cũng tốt” (Linh89); “Không hoán đổi thì 2 ngày đó nhân viên làm việc cũng không hiệu quả mà vẫn phải trả lương” (Chính).

Nhiều người lao động hy vọng có 9 ngày nghỉ liên tiếp dù sau đó phải làm bù.

Bạn Sơn Nguyễn không cho rằng nghỉ dài ảnh hưởng đến nền kinh tế: “Tôi đang làm việc cho công ty Đài Loan. Bên họ gần như tháng nào cũng có ngày nghỉ lễ. Ngoài ra họ chỉ làm việc có 40 tiếng mỗi tuần. Vậy mà họ vẫn phát triển đấy thôi. Cái cần là chất lượng lao động ấy, chứ không phải là cứ làm nhiều giờ lên là phát triển”.

Mai Mai Bui cùng quan điểm: “Ngành này nghỉ thì ngành kia làm việc, nhà máy không làm thì ngành du lịch, vui chơi, dịch vụ ăn uống… thế chân. Hoán đổi để nghỉ dài chứ có cắt xén giờ làm đâu mà lo không phát triển được".

Còn theo Sơn Tống: “Cái quan trọng không phải là nghỉ ít hay nhiều mà quan trọng là làm việc năng suất, nghỉ nhiều mà làm việc hiệu quả thì vẫn nên nghỉ, làm nhiều mà không chất lượng thì cũng không ăn thua”.

Về ý kiến cho rằng kỳ nghỉ dài tạo sự đứt gãy khiến nhân viên quay lại làm việc sẽ mất rất nhiều thời gian để khôi phục guồng quay, độc giả Hoa Phượng viết: “Hoán đổi chứ có phải nghỉ không làm đâu. Các bạn xem lại cách làm việc của mình đừng đổ lỗi cho việc nghỉ nên dồn việc… Phải phân định rõ hoán đổi chứ không phải nghỉ thêm. Người lao động vẫn phải làm bù. Khi nghỉ dài sẽ kích cầu rất nhiều không chỉ du lịch mà tiêu dùng sẽ tăng, sẽ kích cầu nền kinh tế! Tôi ủng hộ hoán đổi để nghỉ dài ngày cho người lao động!”.

Nhiều độc giả có quan điểm tương tự: “Không phải cứ đi làm nhiều là phát triển. Vấn đề cần nhìn góc độ kinh tế, những dịp nghỉ dài ngày là cơ hội lớn cho nền kinh tế. Và những ngày nghỉ sau đó được làm bù” (Tân); “Làm nhiều hơn không có nghĩa là năng suất cao hơn. Làm ít hơn không có nghĩa là năng suất thấp hơn. Thế giới còn đang hướng đến tuần làm việc 4 ngày đấy” (Love Land).

Kích cầu du lịch là một trong những lợi ích của kỳ nghỉ dài.

“Hoán đổi hay không thì vẫn nghỉ bấy nhiêu ngày. Công nhân vẫn làm ra chừng ấy sản phẩm. Viên chức vẫn phải hoàn thành chừng đó khối lượng công việc... Hoán đổi, mọi người sẽ đi chơi nhiều hơn, cảm giác được thư giãn hơn” (Phúc Anh).

Những người không đồng ý hoán đổi cũng đưa ra nhiều lý do muốn tách bạch kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4-1//5: “Các cháu nghỉ học nhiều khiến gia đình rất mệt mỏi!” (Khánh Trang); “Vừa nghỉ tết quá dài. Lịch thế nào thì cứ thế, tại sao cứ phải thay đổi” (Hà Linh); “Tôi không đồng ý. Số ngày nghỉ có tăng đâu, chỉ đổi thôi, nghỉ quá dài không cần thiết mà sau đó lại rất mệt” (Huyền).

“Hễ nghỉ dài là trước nghỉ, sau nghỉ, bà giám đốc của tôi đều nhăn nhó gây sự, rất khổ, thôi nghỉ ngắn cho lành” (Thủy Anh); “Tôi làm việc với công ty Hàn Quốc, họ còn chẳng có định nghĩa nghỉ bù như ở Việt Nam. Chủ nhật là ngày nghỉ lễ, thứ 2 vẫn đi làm bình thường, thế nên kinh tế họ phát triển, thu nhập đầu người cao” (TG); “Tôi làm logistic, nghỉ xong làm dồn phát sợ luôn” (Huy); “Tôi sợ nhất là nghỉ dài ngày, nhân viên về quê hết, không có người làm” (Hoàng Thọ)…

Độc giả Mai cho rằng sở dĩ nhiều người ủng hộ hoán đổi để nghỉ dài là vì họ không được nghỉ ngơi đúng nghĩa vào các ngày nghỉ và ngoài giờ hành chính, tiếng là nghỉ nhưng sếp vẫn bằng cách nào đó khiến họ phải làm việc, khiến họ luôn kiệt sức và thèm nghỉ dài. Theo độc giả này thì không nên hoán đổi vì: “Muốn chuyên nghiệp thì chuyên nghiệp hẳn, giờ nào việc ấy”.

Độc giả Ngô Bá Hương nhấn mạnh: “Muốn nghỉ ngơi hay hưởng thụ, đi du lịch thì trước hết phải có tiền; mà muốn có tiền thì phải làm việc. Người lao động nên tập trung làm việc để có thu nhập tốt, khi đó muốn nghỉ lúc nào cũng được (nghỉ phép; nghỉ không hưởng lương...) và thoải mái đi du lịch, kể cả du lịch nước ngoài nếu có đủ điều kiện”.

Theo độc giả Lâm, việc hoán đổi để nghỉ dài không phù hợp với thời điểm này: “Vừa nghỉ Tết xong, nền kinh tế đang gặp khó khăn nhất định do ảnh hưởng chiến sự. Thời điểm này là thời điểm tăng tốc làm việc, tiết kiệm chi tiêu... Nghỉ lắm tốn tiền, rảnh rỗi sinh nông nổi. Ai giàu có, dư giả thì cứ thoải mái nghỉ phép, du lịch khắp nơi cũng làm giàu cho đất nước”.