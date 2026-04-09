Đừng hoán đổi để nghỉ dài dịp giỗ Tổ, 30/4, sau Tết dồn việc còn chưa xử lý xong

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác của mình sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày vừa rồi. Nói đến nghỉ lễ là nghĩ tới nghỉ ngơi, dành thời gian cho bản thân và tạm quên đi công việc, nhưng thực tế không phải vậy. Hai tuần trước Tết là quãng thời gian hoàn toàn không có khái niệm tan làm đúng giờ. Công việc dồn dập vì rất nhiều đầu mục buộc phải “chốt” cho xong trước kỳ nghỉ dài, những kế hoạch triển khai sau Tết cũng phải lên chi tiết.

Email đến liên tục, deadline được kéo sớm lại, những kế hoạch chưa hoàn thiện cũng phải cố đẩy nhanh. Cảm giác lúc đó không phải là chuẩn bị nghỉ, mà là chạy đua để… đủ điều kiện được nghỉ.

Rồi 9 ngày vắng mặt ở công ty cũng đến. Nói là ngày nghỉ nhưng song song với việc gia đình, tôi vẫn phải thường xuyên kiểm tra tin nhắn, email và để ý điện thoại. Các nhóm chat công việc vẫn "ting ting" suốt ngày; và cứ thỉnh thoảng tôi lại bị tag tên, phải trả lời việc nọ, kiểm tra việc kia. Nhưng điều mệt mỏi nhất lại nằm ở phía sau kỳ nghỉ.

Tôi khao khát được nghỉ ngơi, nhưng không hề háo hức với kỳ nghỉ dài dằng dặc nữa.

Ngày quay lại công ty sau Tết, tôi mở laptop và hít thở thật sâu vì những gì mình phải đối mặt. Hàng chục email chưa kịp xử lý, công việc bị đứt đoạn, kế hoạch dang dở từ trước Tết giờ phải làm lại từ đầu vì bối cảnh đã thay đổi. Những việc đáng lẽ phải làm trong 9 ngày đó giờ dồn lại thành một khối khổng lồ.

Tôi mất gần nửa tháng chỉ để “dọn dẹp hậu quả” của kỳ nghỉ dài. Không phải làm việc mới, mà là xử lý những thứ tồn đọng, nối lại các đầu việc bị ngắt quãng. Có vài hạng mục mà đến nay, kỳ nghỉ Tết 9 ngày vẫn còn để lại ảnh hưởng. KPI quý 1 vì thế cũng không đạt. Những gì đáng lẽ có thể làm đều đặn thì lại bị dồn cục khiến hiệu quả giảm đi trông thấy.

Và khi mọi thứ mới vào guồng trở lại – công việc trơn tru hơn, nhịp làm việc ổn định hơn – thì mọi người lại nhắc đến nghỉ Giỗ Tổ và 30/4-1/5, xôn xao bàn luận về việc có hoán đổi 2 ngày nằm giữa để nối 2 dịp lễ này thành kỳ nghỉ 9 ngày hay không. Tôi đáp không ngay khi nghe câu hỏi, và cũng yên tâm khi đọc báo thấy phương án đã được chốt là lễ ngày nào nghỉ ngày đó, cho đến khi câu chuyện này được xới lại với cuộc trưng cầu ý kiến trên mạng của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tôi khao khát được nghỉ ngơi, nhưng không hề háo hức với kỳ nghỉ dài dằng dặc nữa. Nếu lần này vẫn là 9 ngày, vòng lặp cũ sẽ quay trở lại: Trước nghỉ thì chạy hết tốc lực, sau nghỉ thì "còng lưng trả nợ" đến kiệt sức. Đó là chưa kể, việc vá lại lỗ thủng công việc lần này còn khó hơn vì nó rơi đúng vào giai đoạn giữa năm – khi áp lực doanh số, KPI tháng 4 và cả quý 2 bắt đầu tăng lên.

Sếp tôi đã nói rất thẳng, với một kỳ nghỉ dài như vậy, dù có làm bù sau đó, hiệu quả kinh doanh vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Khách hàng không chờ mình 9 ngày. Đối tác cũng không “đóng băng” theo lịch nghỉ. Mọi thứ vẫn vận hành, chỉ có mình là bị chậm nhịp. Áp lực vì thế không giảm đi trong kỳ nghỉ, mà chuyển sang trước và sau kỳ nghỉ – thậm chí còn nặng hơn, cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi.

Bạn có đồng ý hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ và 30/4-1/5?

Kỳ nghỉ 9 ngày không phải phần thưởng, mà giống như một khoản “vay trước” rồi phải trả lại bằng áp lực lớn sau đó.

Nhiều người nói rằng nghỉ dài sẽ giúp người lao động phục hồi tốt hơn. Điều đó đúng, nhưng chỉ đúng khi công việc không bị đứt đoạn quá nhiều. Còn nếu cái giá phải trả là hai tuần trước và hai tuần sau đó đều căng thẳng, thì tôi thấy thực sự không đáng.

Cá nhân tôi, sau trải nghiệm Tết vừa rồi, lại thấy những kỳ nghỉ ngắn nhưng đều đặn dễ chịu hơn nhiều. Công việc không bị “gãy nhịp”, không có cảm giác bị dồn vào chân tường, và khi quay lại làm việc cũng không bị choáng ngợp bởi khối lượng tồn đọng. Nghỉ ngắt quãng bị nhiều người chê là bất tiện, nhưng ít nhất nó giúp guồng quay công việc không bị phá vỡ hoàn toàn. Và quan trọng hơn, nó không biến kỳ nghỉ thành một nỗi lo kéo dài.

Tôi không phản đối việc nghỉ lễ. Người lao động xứng đáng được nghỉ ngơi. Nhưng nghỉ như thế nào để không tạo ra áp lực ngược trở lại, đó mới là điều cần cân nhắc. Hoán đổi để có một kỳ nghỉ dài cho “đã” rồi sau đó phải lao vào một cuộc chạy đua mệt mỏi hơn trước, cái giá này tôi không muốn trả.

