Giảng viên đại học phải có bằng thạc sỹ, giảng viên cao cấp bắt buộc là tiến sỹ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 26 quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học, trong đó "siết" nhiều tiêu chuẩn về trình độ, nghiên cứu khoa học và công bố học thuật đối với đội ngũ giảng dạy.

Thông tư quy định nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với ba chức danh giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học, gồm giảng viên, giảng viên chính và giảng viên cao cấp. Quy định áp dụng với các cơ sở giáo dục đại học công lập và ngoài công lập.

Giảng viên đại học phải thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp bậc đại học; tham gia giảng dạy và hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Bên cạnh giảng dạy, giảng viên phải tham gia xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời tham gia hợp tác quốc tế và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

Yêu cầu trình độ tối thiểu là thạc sỹ

Theo thông tư mới, giảng viên đại học phải có bằng thạc sỹ trở lên phù hợp với vị trí việc làm và chuyên ngành giảng dạy, trừ một số trường hợp đặc thù. Ngoài ra, họ phải có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện nhiệm vụ và tham gia hoạt động khoa học, công nghệ.

Thông tư quy định tiêu chuẩn cao hơn đối với chức danh giảng viên chính. Theo đó, giảng viên chính phải chủ trì ít nhất một hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn đã được nghiệm thu; phải chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất một sách phục vụ đào tạo có mã số chuẩn quốc tế ISBN và là tác giả của tối thiểu ba bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học có mã số ISSN.

Đối với chức danh giảng viên cao cấp, thông tư yêu cầu có bằng tiến sỹ phù hợp với vị trí việc làm và chuyên ngành giảng dạy; phải chủ trì ít nhất hai hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp cơ sở hoặc một nhiệm vụ cấp cao hơn đã được nghiệm thu. Người giữ chức danh này cũng phải hướng dẫn ít nhất hai học viên thạc sỹ hoặc một nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận văn, luận án.

Về công bố khoa học, giảng viên cao cấp phải là tác giả của tối thiểu 6 bài báo khoa học phù hợp với chuyên ngành, được đăng trên các tạp chí khoa học có mã số ISSN.

Theo quy định chuyển tiếp, giảng viên đã được tuyển dụng trước khi thông tư có hiệu lực nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp phải hoàn thành trong thời hạn 12 tháng kể từ khi chương trình bồi dưỡng có hiệu lực.

Thông tư này đồng thời thay thế các quy định liên quan đến tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học tại Thông tư 40 ban hành năm 2020.

Chuẩn nghề nghiệp mới đối với giảng viên đại học chính thức có hiệu lực từ ngày 9/4/2026.