Quy định mới nhất về thời gian nghỉ hè của giáo viên, giảng viên các cấp

(VTC News) -

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo, trong đó làm rõ thời gian nghỉ hè hằng năm của nhà giáo ở các bậc học khác nhau.

Theo quy định, nhà giáo tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trường chuyên biệt được nghỉ hè 8 tuần, bao gồm cả thời gian nghỉ phép hằng năm.

Đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên, thời gian nghỉ hè tối thiểu 4 tuần và tối đa 8 tuần, cũng tính cả nghỉ phép năm.

Với nhà giáo tại trường dự bị đại học, thời gian nghỉ hè được quy định 8 tuần. Trong khi đó, nhà giáo giảng dạy chương trình giáo dục trung học nghề, trình độ trung cấp và cao đẳng được nghỉ 6 tuần. Nhà giáo giảng dạy trình độ sơ cấp có thời gian nghỉ hè 4 tuần.

Riêng nhà giáo tại các cơ sở giáo dục đại học, trường chính trị và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, thời gian nghỉ hè hằng năm được thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của từng cơ sở.

Nghị định mới của Chính phủ quy định giáo viên mầm non, phổ thông nghỉ 8 tuần; giáo viên nghề từ 4–6 tuần, giáo viên đại học thực hiện theo quy chế riêng. (Ảnh minh họa: Moet)

Nghị định cũng quy định, trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp nhằm phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thời gian nghỉ hè của giáo viên tại các cơ sở mầm non, phổ thông, trường chuyên biệt và giáo dục thường xuyên sẽ do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quyết định. Với các cơ sở giáo dục khác, quyền quyết định thuộc về người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Trong thời gian nghỉ hè, nhà giáo được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp theo quy định. Ngoài ra, giáo viên vẫn được nghỉ lễ, Tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động.

Căn cứ vào khung kế hoạch năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và điều kiện thực tế của địa phương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ quyết định thời điểm nghỉ hè cụ thể đối với giáo viên các cơ sở mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và trường chuyên biệt trên địa bàn.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường dự bị đại học, trường chính trị và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, người đứng đầu đơn vị sẽ quyết định lịch nghỉ hè của nhà giáo phù hợp với kế hoạch đào tạo.

Riêng các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, việc bố trí thời gian nghỉ hè của nhà giáo thực hiện theo quy định của bộ trưởng hai cơ quan này.

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cũng được bố trí nghỉ hè

Theo thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 22/4/2025, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng cũng được bố trí nghỉ hè.

Trước đây, quy định về thời gian nghỉ đối với hai vị trí này chưa được nêu rõ.

Theo thông tư, thời gian nghỉ hằng năm của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng bao gồm nghỉ hè, nghỉ lễ, Tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội. Thời gian nghỉ hè có thể được bố trí linh hoạt trong năm học và giai đoạn nghỉ hè của giáo viên, nhằm bảo đảm hoạt động của nhà trường vẫn diễn ra bình thường.

Tuy nhiên, lịch nghỉ của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phải được báo cáo với cơ quan quản lý có thẩm quyền hoặc theo phân cấp quản lý.