Giảng viên Gen Z thu hút vì vẻ ngoài như nam thần, cách dạy học càng gây chú ý

Danh tính nhân vật nhanh chóng được xác định là Ngô Công Lưu (SN 1997) - nam giảng viên đồng thời là gương mặt dẫn chương trình quen thuộc của các show Cà phê sáng, Trạm đa sắc, Nhật ký trên khóa Sol trên kênh VTV3.

Hiện tại, Công Lưu đang là giảng viên tại Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội), phụ trách các học phần về giải trí, sự kiện và truyền thông.

Hình ảnh “gây bão” mạng xã hội của nam giảng viên Gen Z Ngô Công Lưu. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về những hình ảnh đang giảng dạy của mình được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, Công Lưu cho biết anh rất bất ngờ nhưng cũng hào hứng khi nhận được nhiều sự quan tâm từ sinh viên trong và ngoài trường.

Là giảng viên thuộc thế hệ Gen Z, anh cảm thấy mình khá gần gũi với sinh viên và hiểu rằng các bạn trẻ thường chú ý đến phong cách, ngoại hình cũng như cách thể hiện bản thân. Vì vậy, mỗi khi xuất hiện trên lớp, anh chú ý giữ hình ảnh chỉn chu, coi đó như một cách tạo thêm sự hứng thú và năng lượng tích cực cho giờ học.

Theo Công Lưu, lợi thế của giảng viên trẻ là sự gần gũi với sinh viên trong cách suy nghĩ và nhịp sống. Việc thường xuyên sử dụng các nền tảng mạng xã hội giúp anh dễ dàng nắm bắt những xu hướng đang được giới trẻ quan tâm. Từ đó, anh đưa các “trend”, thần tượng nổi tiếng hay những câu chuyện thực tế vào bài giảng như những ví dụ sinh động, khiến tiết học trở nên hấp dẫn hơn.

“Khi nội dung học tập gắn liền với điều sinh viên yêu thích, các bạn sẽ không còn cảm thấy môn học khô khan. Ngược lại, sự hứng thú sẽ giúp sinh viên tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên và ghi nhớ sâu hơn”, Công Lưu chia sẻ.

Bên cạnh đó, anh cho biết bản thân khá thấu hiểu trạng thái mệt mỏi của sinh viên khi phải học vào những tiết đầu buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Vì vậy, trong lớp, anh bố trí một góc nhỏ được gọi vui là “sleep zone” (góc chợp mắt), nơi sinh viên có thể nghỉ khoảng 15-20 phút nếu quá buồn ngủ.

Theo anh, khi cơ thể quá mệt, việc cố gắng nghe giảng cũng khó mang lại hiệu quả, trong khi việc nghỉ ngơi một lúc rồi quay lại học sẽ giúp sinh viên tiếp thu bài tốt hơn.

Hiện tại Ngô Công Lưu đang giảng dạy các bộ môn liên quan đến lĩnh vực truyền thông, sự kiện. (Ảnh: NVCC)

Sau hơn 5 năm giảng dạy các kỹ năng mềm, kỹ năng MC và hơn một năm đứng lớp ở giảng đường đại học, Công Lưu cho biết anh luôn cảm nhận rõ những áp lực của nghề giáo.

Theo anh, công việc này không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm thực tế mà còn yêu cầu người giảng viên phải liên tục học hỏi, nghiên cứu và đào sâu chuyên môn. Đặc biệt, việc thực hiện các đề tài nghiên cứu hay viết bài báo khoa học cũng là thử thách không nhỏ đối với anh.

Chia sẻ thêm với phóng viên, nam giảng viên cho rằng quan niệm “nghề chọn người” khá đúng với mình ở thời điểm hiện tại. Trước khi đứng lớp, Ngô Công Lưu đã có gần 9 năm làm việc trong lĩnh vực truyền hình.

Sau đó, anh chuyển hướng sang học thuật khi theo học thạc sĩ trong 3 năm tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tốt nghiệp xong, anh tiếp tục theo học chương trình tiến sĩ, đồng thời giảng dạy tại Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Cùng với việc giảng dạy và làm truyền hình, Ngô Công Lưu cũng là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Vừa là giảng viên, vừa là MC và biên tập viên truyền hình, Công Lưu cho biết mỗi công việc đều mang đến cho anh những trải nghiệm và niềm vui riêng. Với truyền hình, đó là cơ hội mang những thông tin hữu ích đến với khán giả và được thể hiện bản thân trước công chúng.

Còn với giảng dạy, niềm vui lớn nhất của anh là nhìn thấy sinh viên hiểu những kiến thức mình truyền đạt, biết vận dụng vào thực tế và từng bước trưởng thành. “Khi thấy các bạn tìm được hướng đi cho mình và tự tin hơn sau mỗi học phần, đó cũng là động lực để tôi tiếp tục gắn bó với bục giảng”, nam giảng viên chia sẻ.