Giám đốc, HLV tuyển Malaysia bị thanh lý hợp đồng sau bê bối nhập tịch

(VTC News) -

Sáng 18/6, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thông báo chia tay 6 nhân vật chủ chốt trong hệ thống đội tuyển quốc gia. Danh sách thanh lý hợp đồng có giám đốc điều hành đội tuyển quốc gia Rob Friend, huấn luyện viên trưởng Peter Cklamovski, 2 trợ lý Matthew Smith và Seiya Imazaki, và huấn luyện viên đội U23 Nafuzi Zain, Yazid Yassin. Đây là cuộc cải tổ đầu tiên được thực hiện sau vụ bê bối nhập tịch gây chấn động bóng đá Malaysia.

“FAM tôn trọng các quyết định đã được đưa ra, đồng thời gửi lời tri ân và cảm ơn sâu sắc nhất tới họ vì những cống hiến, sự tận tâm và đóng góp trong suốt thời gian làm việc cùng các đội tuyển quốc gia. Để bảo đảm tính liên tục và định hướng của chương trình đội tuyển quốc gia, FAM đang thực hiện các bước cần thiết liên quan đến việc bổ sung nhân sự cho những vị trí này", LĐBĐ Malaysia thông báo.

Huấn luyện viên Cklamovski

Những nhân sự kể trên nằm trong dự án được cơ quan quản lý bóng đá Malaysia hởi động từ cuối năm 2024. Đây là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc toàn diện chương trình đội tuyển quốc gia. Sau đó, chiến lược sử dụng cầu thủ nhập tịch có gốc gác Malaysia được đẩy mạnh. Huấn luyện viên trưởng Peter Cklamovski thậm chí đặt mục tiêu giúp đội tuyển Malaysia cạnh tranh danh hiệu ở Asian Cup.

Tuy nhiên, dự án đầy tham vọng này chịu đòn giáng mạnh vì một trong những tranh cãi lớn nhất lịch sử bóng đá Malaysia, liên quan đến tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch. Do sử dụng hồ sơ giả mạo về thông tin gia đình, dòng dõi của các cầu thủ liên quan, Liên đoàn bóng đá Malaysia chịu án phạt rất nặng từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Đội tuyển nước này bị xử thua 4 trận đấu, trong đó có 1 trận ở vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Việt Nam.

Ông Rob Friend trong vai trò giám đốc điều hành của đội tuyển quốc gia hứng chịu nhiều chỉ trích về sự tắc trách. Vị chuyên gia người Canada không thường xuyên có mặt ở Malaysia. Ông thường trú ở Mỹ và Canada, chỉ đến Malaysia trong các đợt tập trung đội tuyển quốc gia.