LĐBĐ Malaysia nguy cơ bị FIFA giám sát

(VTC News) -

Theo New Strait Times, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đứng trước khả năng bị FIFA giám sát, sau những phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến cuộc bầu cử chủ tịch sắp tới.

Cụ thể, cựu quyền chủ tịch FAM, ông Datuk Yusoff Mahadi, cho rằng các ứng viên muốn tranh cử vị trí cao nhất của liên đoàn cần có sự “chấp thuận” từ Tunku Ismail Sultan Ibrahim - chủ sở hữu câu lạc bộ Johor Darul Ta'zim. Ông đồng thời là nhiếp chính vương bang Johor. Phát biểu này làm dấy lên nhiều lo ngại về tính độc lập trong hoạt động của liên đoàn.

Một số chuyên gia cho rằng việc một cá nhân không giữ chức vụ trong FAM lại có tiếng nói quyết định đối với ứng viên là dấu hiệu không phù hợp với quy định của FIFA.

Tunku Ismail Sultan Ibrahim - chủ sở hữu câu lạc bộ Johor Darul Ta'zim.

Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli nhận định, những phát biểu nói trên có thể khiến FAM vướng nghi vấn vi phạm nguyên tắc độc lập của các liên đoàn bóng đá quốc gia.

Ông dẫn Điều 19 trong điều lệ FIFA, nhấn mạnh các liên đoàn thành viên phải tự điều hành công việc của mình, không chịu bất kỳ sự can thiệp nào từ bên thứ ba. FIFA từ lâu rất nghiêm khắc với vấn đề này và từng áp án phạt đối với nhiều liên đoàn như Kenya (2022), Pakistan (2017, 2021), Kuwait và Indonesia (2015), hay Nigeria (2014).

Theo ông Nik Erman, dù Điều 19 không nêu rõ thế nào là “bên thứ ba”, FIFA thường hiểu đó là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không được bổ nhiệm hay bầu theo điều lệ của liên đoàn.

“Việc đề cập tới chuyện phải có ‘sự chấp thuận’ từ một bên như vậy rõ ràng là điều đáng lo ngại”, ông nói.

Ông cũng cho rằng phần lớn các án phạt trước đây của FIFA liên quan đến sự can thiệp trực tiếp vào hoạt động quản lý bóng đá, trong khi trường hợp này mang tính gián tiếp, tinh vi hơn. Tuy vậy, xét về bản chất, đây vẫn có thể bị coi là hành vi can thiệp từ bên thứ ba, vi phạm Điều 19.

Trước đó, FAM cũng từng dính đến các vấn đề kỷ luật liên quan đến FIFA, trong đó có vụ việc một nhóm cầu thủ bị phát hiện gian lận nhập tịch.

Bảy cầu thủ gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca bị cấm thi đấu 12 tháng, đồng thời mỗi người phải nộp phạt 2.000 CHF (khoảng 67 triệu đồng) theo Điều 22 của bộ luật kỷ luật FIFA.

Đến ngày 5/3, Tòa án Trọng tài Thể thao đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án phạt mà FIFA đưa ra, dù các cầu thủ vẫn được phép tập luyện cùng CLB.