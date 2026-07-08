Giải độc đắc 130 tỷ đồng khiến tình thân tan nát khi bố mẹ đòi chia một nửa tiền

(VTC News) -

Một thanh niên 19 tuổi tại Anh (giấu tên) trúng giải độc đắc trị giá 5,12 triệu USD (khoảng 130 tỷ đồng), nhưng niềm vui nhanh chóng biến thành bi kịch khi khối tài sản khổng lồ này vô tình châm ngòi cho cuộc chiến gay gắt ngay trong chính gia đình anh, xuất phát từ bất đồng sâu sắc trong việc phân chia tiền thưởng.

Chàng trai trẻ tự bỏ tiền túi ra mua vé số và trúng thưởng vào đầu năm nay. Sau khi nhận thưởng, anh đem phần lớn số tiền đi đầu tư dài hạn nhằm đảm bảo tương lai. Sau nhiều tháng, anh quyết định trích ra 960 nghìn USD (khoảng 24 tỷ đồng) để tặng bố mẹ mình như một lời cảm tạ công ơn sinh thành, dưỡng dục và sốc vì phản ứng của họ.

“Họ nổi giận lôi đình và bắt đầu mắng tôi là kẻ ích kỷ”, chủ nhân giải xổ số cay đắng chia sẻ.

Thanh niên trúng số nhưng bị gia đình đòi nửa tiền. (Ảnh minh họa: The Lott)

Thực ra khi biết tin anh trúng số, bầu không khí trong gia đình rất phấn khởi, hạnh phúc. Rạn nứt chỉ thực sự xảy ra khi bố mẹ chàng trai bắt đầu lên kế hoạch sử dụng số tiền thưởng như thể đó là tài sản do chính họ làm ra.

Chàng trai kể lại: “Họ thao thao bất tuyệt về việc nghỉ hưu sớm, lên lịch đi nghỉ dưỡng, mua một chiếc thuyền buồm, sắm xe hơi mới và đi du lịch vòng quanh thế giới. Khi tôi thẳng thắn hỏi bố mẹ mong muốn nhận được bao nhiêu, họ liền nhìn tôi với vẻ mặt lạnh tanh và đáp: Một nửa”.

Đối với chàng trai trẻ, yêu cầu này là cú sốc lớn. Anh hiểu rằng nếu chia đôi, bản thân vẫn còn lại 2,56 triệu USD (khoảng 65 tỷ đồng). Số tiền cũng đủ để sống dư dả. Tuy nhiên, điều khiến anh trăn trở là: “Tại sao bố mẹ lại mặc định rằng họ có quyền sở hữu số tài sản đó?”

Chàng trai cho rằng mình đã rất rộng rãi khi tặng 960 nghìn USD, bởi bố mẹ đã trả hết nợ mua nhà và có khoản tiền tích lũy không hề nhỏ. Tuy nhiên, bố mẹ anh kiên quyết từ chối con số đó và đòi đúng một nửa số tiền trúng thưởng.

Cuộc tranh cãi nảy lửa này đã kéo dài âm ỉ suốt thời gian qua và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người con thú nhận sở dĩ anh không giữ bí mật, đem chuyện trúng số kể cho gia đình là vì nghĩ đơn giản đây là tin vui. Giờ đây, dù thất vọng trước sự đòi hỏi của bố mẹ, anh vẫn cân nhắc việc trích một phần tiền cho họ.

Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ trên các mạng xã hội nước Anh, dư luận nổ ra những luồng tranh luận gay gắt. Đa số ý kiến cho rằng sai lầm lớn nhất của chàng trai là đã tiết lộ bí mật trúng số cho người khác, kể cả đó là đấng sinh thành.

Một cư dân mạng thẳng thắn bình luận: “Nếu bạn có tiền, dù là trúng số, tiết kiệm, thừa kế hay đầu tư, tốt nhất hãy giữ kín. Có quá nhiều người khi biết bạn giàu có, điều đầu tiên họ nghĩ đến là làm sao để biến tiền của bạn thành tiền của họ. Hãy tự hỏi xem, nếu bố mẹ bạn là người trúng số, liệu họ có chia cho bạn một nửa hay không?”.

Một người khác bày tỏ sự bất bình: “Bố mẹ bạn nên cảm thấy xấu hổ. Việc họ nghĩ mình hiển nhiên được hưởng một nửa giải thưởng thật là điên rồ. Theo tôi, việc cho họ bất kỳ khoản tiền nào cũng đã là một đặc ân lớn và họ nên biết ơn vì điều đó”.

Nhiều người nhấn mạnh rằng tiền bạc có thể phá hủy cả gia đình và tình bạn, do đó chàng trai cần tỉnh táo, thuê một nhà quản lý tài chính chuyên nghiệp để lên kế hoạch học tập, phát triển sự nghiệp và mua nhà cho tương lai, thay vì tiêu xài hoang phí.