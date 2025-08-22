Trận mưa lớn giúp người phụ nữ trúng xổ số 3,6 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 8/8, tại quận Hồng Tháp, thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam,Trung Quốc, một người phụ nữ (giấu tên) do bất ngờ gặp trận mưa lớn nên phải chạy vào trú ở cửa hàng xổ số. Theo lời chủ cửa hàng, người phụ nữ hỏi: "Ở đây có thẻ cào vé số không? Tôi đang bị kẹt vì mưa nên chơi một chút cũng được".

Không giống như xổ số hàng tuần hoặc hàng ngày, thẻ cào có thể mang lại chiến thắng tức thì và trả thưởng ngay tại chỗ. Chúng mang đến cho người chơi cơ hội trúng thưởng hơn 1 triệu nhân dân tệ (3,6 tỷ đồng) chỉ với một khoản đầu tư khiêm tốn.

Người phụ nữ này mua khoảng 30 tấm vé số, mỗi tấm có giá 30 nhân dân tệ (110 nghìn đồng), tổng cộng là 900 nhân dân tệ (3,3 triệu đồng). Khi cào đến tấm vé thứ 6, cô nhận ra mình trúng giải thưởng trị giá 1 triệu nhân dân tệ.

Người phụ nữ mua cả tệp 30 thẻ cào và trúng giải lớn khi cào tấm vé thứ 6. (Ảnh: Baidu)

“Tay chân tôi mềm nhũn khi biết mình trúng lớn. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được điều này, ngay cả trong mơ. Có lẽ nhờ cơn mưa mà tài lộc đến”, cô nói. Chủ cửa hàng xác nhận rằng tiền trúng thưởng của cô đã được xử lý theo thủ tục.

Trong cuộc phỏng vấn với Jiupai News ngày 11/8, người phụ nữ may mắn cho biết, thỉnh thoảng cô mua thẻ cào. Hôm đó cô vừa ăn trưa xong, trời bắt đầu mưa nên phải vào trú mưa. Thật trùng hợp, cửa hàng xổ số đang có chương trình khuyến mãi “Chi 50 nhân dân tệ (183 nghìn đồng) tặng 20; chi 1.000 nhân dân tệ (3,6 triệu đồng), tặng 1.000"; điều này thúc đẩy cô mua trọn một cả tệp với 30 vé số.

Sau khi giành chiến thắng, cô tặng chủ cửa hàng một phong bao lì xì đỏ đựng tiền mặt và tấm biểu ngữ lụa thay lời cảm ơn. Cô quyết định không chia sẻ tin tức mình trúng số trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào.

Sau khi nhận tiền trúng thưởng, người phụ nữ tặng chủ cửa hàng xổ số một phong bì đỏ đựng tiền mặt và tấm biểu ngữ lụa. (Ảnh: Getty Images)

"Tôi thường thấy người ta thắng 5-10 triệu nhân dân tệ (18-36 tỷ đồng) trên mạng xã hội. So với họ, chuyện của tôi chẳng có gì to tát", cô nói và cho biết gia đình cũng khuyên giữ kín thông tin. “Một triệu nhân dân tệ không nhiều. Tôi không đăng bài gì về chuyện đó cả. Tôi chỉ đi làm bình thường thôi. Tôi không dám nằm dài hay lười biếng”.

Trên mạng xã hội, nhiều người nhắc đến câu thành ngữ Trung Quốc “gặp mưa thì may mắn” khi bàn về câu chuyện này: "Đúng là cơn mưa tài lộc"; "Cơn mưa này chắc hẳn là do thần Tài ban xuống!"; “Nếu mưa mang lại may mắn, lần tới khi trời đổ mưa lớn, tôi sẽ đến thẳng cửa hàng xổ số!”; "Thật là may mắn. Tôi cũng sẽ thử điều này vào lần tới khi trời mưa"...