Giá xăng dầu hôm nay 28/4: Chạm mức cao nhất 2 tuần

Giá dầu thế giới

Giá hai loại dầu cơ bản trên thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều nhưng đã chạm mức cao nhất trong hai tuần khi đàm phán hòa bình Mỹ - Iran bế tắc và hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz suy giảm.

Điều này đánh dấu phiên tăng thứ sáu liên tiếp của giá dầu Brent và là mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 7/4. Giá dầu WTI cũng đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 13/4. Theo các chuyên gia, việc giá dầu Brent cao hơn giá dầu WTI có thể khiến khách hàng chuyển sang mua dầu từ Mỹ, qua đó đẩy xuất khẩu dầu thô của Mỹ lên mức kỷ lục mới.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều. (Ảnh minh họa: iStock).

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao đổi với các cố vấn an ninh hàng đầu về đề xuất mới của Iran nhằm chấm dứt xung đột, trong bối cảnh cuộc chiến hiện đang rơi vào thế giằng co và nguồn cung năng lượng từ khu vực Trung Đông bị suy giảm.

Thế bế tắc ngoại giao đồng nghĩa với việc mỗi ngày có khoảng 10 - 13 triệu thùng dầu không thể đến thị trường quốc tế, làm trầm trọng thêm tình trạng mất cân bằng cung cầu. Ít nhất 7 tàu, chủ yếu là tàu chở hàng khô, đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua, phù hợp với mức hoạt động trầm lắng trong những ngày gần đây. Con số này chỉ là một phần nhỏ so với mức trung bình khoảng 140 lượt tàu mỗi ngày đi qua đây trước khi xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran nổ ra vào ngày 28/2.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 23/4, giá xăng dầu tiếp tục giảm đồng loạt lần thứ hai trong tuần.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 21.834 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 162 đồng/lít, không cao hơn 22.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.159 đồng/lít, không cao hơn 26.697 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 820 đồng/kg, không cao hơn 18.811 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu và chỉ trích quỹ ở mức 400 đồng/lít,kg đối với dầu diesel và dầu mazut.