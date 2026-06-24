Giá xăng dầu hôm nay 24/6: Tiếp đà giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm trong bối cảnh giới đầu tư theo dõi sát tình hình vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz sau những tín hiệu tích cực từ cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Giá dầu tiếp tục xu hướng đi xuống sau khi lao dốc hơn 3% trong phiên đầu tuần, sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran thêm 60 ngày sau vòng đàm phán hòa bình đầu tiên. Cùng với đó, tình hình giao tranh tại Lebanon đã tạm lắng, góp phần làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Trong hơn ba tháng qua, việc eo biển Hormuz bị đóng cửa do xung đột đã khiến thị trường năng lượng toàn cầu mất đi hàng triệu thùng dầu và khí đốt mỗi ngày.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thời điểm căng thẳng nhất đã có hơn 14 triệu thùng dầu mỗi ngày phải ngừng khai thác, tương đương khoảng 14% nhu cầu tiêu thụ toàn cầu.

Hiện thị trường đang hướng sự chú ý vào tốc độ khôi phục sản lượng và hoạt động xuất khẩu dầu của các nước Trung Đông sau chiến tranh. Một nguồn tin quân sự Iran cho biết, số lượng tàu được phép đi qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế và phải phối hợp với lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, khoảng 19 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz trong ngày 23/6. Trên mạng xã hội, ông cũng nhấn mạnh xu hướng giảm của giá dầu như một tín hiệu tích cực đối với thị trường.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tác động của việc nới lỏng trừng phạt đối với Iran chưa tạo ra tác động đáng kể đến nguồn cung trong ngắn hạn.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà giảm. (Ảnh minh họa).

Ông Ole Hvalbye, chuyên gia phân tích tại SEB Research nhận định, thỏa thuận giữa Mỹ và Iran vẫn còn ở giai đoạn đầu và tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó thị trường chưa thể kỳ vọng nguồn dầu từ Iran nhanh chóng quay trở lại.

Trong khi đó, ông Tamas Varga, chuyên gia của PVM Oil Associates cho rằng, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz khó có thể phục hồi hoàn toàn trong thời gian ngắn.

"Các chủ tàu cần được bảo đảm rằng nguy cơ từ thủy lôi đã được loại bỏ hoàn toàn. Ngoài ra, hạ tầng cảng biển bị hư hại, các vật cản còn sót lại và tình trạng ùn tắc giao thông hàng hải cũng là những trở ngại lớn đối với việc khôi phục lưu thông", ông Tamas Varga nói thêm.

Về nguồn cung, Iraq đã nâng sản lượng khai thác từ các mỏ dầu phía Nam lên khoảng 2,1 triệu thùng mỗi ngày khi số lượng tàu chở dầu tập trung tại các cảng xuất khẩu ở vùng Vịnh gia tăng.

Tuy nhiên, mức độ phục hồi nguồn cung giữa các nước vẫn không đồng đều. Dữ liệu từ Tổ chức sáng kiến dữ liệu chung về dầu mỏ (JODI) cho thấy, xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 4 và xuống mức thấp kỷ lục.

Tại Mỹ, theo khảo sát sơ bộ của Reuters, tồn kho dầu thô, xăng và các sản phẩm chưng cất nhiều khả năng đã giảm trong tuần trước.

Theo công ty tư vấn Gelber & Associates, làn sóng chốt lời của giới đầu tư đã kéo giá dầu giảm mạnh từ các mức đỉnh trước đây. Tuy nhiên, lượng dầu dự trữ chiến lược của Mỹ đang ở mức rất thấp sẽ tiếp tục tạo ra một nền tảng hỗ trợ quan trọng cho thị trường.

Giá xăng dầu trong nước

Ngày 18/6, giá xăng E5 RON92 và các loại dầu đồng loạt giảm, trong khi giá xăng E10 RON95-III lần đầu được liên Bộ Tài chính - Công Thương công bố.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 1.206 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 20.126 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 không cao hơn 20.753 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 2.343 đồng/lít, không cao hơn 23.534 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.928 đồng/kg, không cao hơn 16.680 đồng/kg.

Cơ quan điều hành hôm nay cũng quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 200 đồng/lít; dầu diesel 800 đồng/lít; dầu mazut 650 đồng/kg. Đồng thời không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.