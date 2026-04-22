Giá xăng dầu hôm nay 22/4: Quay đầu tăng nhẹ

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng khoảng 3% sau khi Iran cho biết vẫn chưa quyết định tham gia đàm phán hòa bình với Mỹ.

Đà tăng của giá dầu có phần hạ nhiệt so với mức đỉnh 5% đầu phiên, sau khi xuất hiện thông tin Phó tổng thống Mỹ JD Vance, người dẫn đầu phái đoàn đàm phán, vẫn chưa khởi hành tới Islamabad (Pakistan) vào trưa cùng ngày.

Nguồn cung bị thắt chặt khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn gần như bị đình trệ. Dữ liệu vận tải cho thấy chỉ có 3 tàu đi qua khu vực này trong vòng 24 giờ qua.

Ông Saad Rahim, chuyên gia kinh tế trưởng của Tập đoàn Trafigura nhận định tại Hội nghị Thượng đỉnh Hàng hóa Toàn cầu FT: "Thị trường đã mất đi một tỷ thùng dầu ngay cả khi vấn đề được giải quyết vào ngày mai. Nếu tình trạng này kéo dài thêm một tháng, con số thiệt hại sẽ lên tới 1,5 tỷ thùng".

Cuộc chiến tại Iran đang tạo ra tác động rõ rệt đối với các nền kinh tế lớn.

Tại châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) đang lên phương án hướng dẫn các hãng hàng không đối phó với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu bay. Tại Đức, tâm lý nhà đầu tư đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm qua khi các doanh nghiệp bắt đầu thấm đòn từ hệ lụy kinh tế của cuộc chiến. Còn tại Mỹ, doanh số bán lẻ trong tháng 3 tăng mạnh hơn dự kiến, chủ yếu do giá xăng dầu tăng vọt đẩy doanh thu tại các trạm dịch vụ lên mức kỷ lục.

Đà tăng của giá dầu diễn ra trong bối cảnh thị trường chờ đợi các báo cáo tồn kho hằng tuần từ Viện Dầu khí Mỹ (API) và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).

Các nhà phân tích dự báo lượng dầu dự trữ của Mỹ có thể giảm khoảng 1,2 triệu thùng trong tuần qua, đánh dấu tuần sụt giảm thứ hai liên tiếp kể từ tháng 2.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 16h ngày 21/4, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định giảm giá tất cả các sản phẩm xăng dầu bán lẻ theo xu hướng đồng loạt giảm.

Cụ thế, giá xăng E5 RON92 giảm 658 đồng/lít, không cao hơn 21.934 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 719 đồng/lít, không cao hơn 23.042 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 3.185 đồng/lít, xuống mức 27.856 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 701 đồng/kg, xuống 19.631 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) ở mức như sau: xăng sinh học là 200 đồng/lít, xăng không chì là 400 đồng/lít, dầu diesel và dầu mazut cùng 600 đồng/lít,kg.

Đồng thời không chi quỹ bình ổn với tất cả các mặt hàng.