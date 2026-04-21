Giá xăng dầu hôm nay 21/4: Đồng loạt giảm

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch đầu tuần, sau khi Iran tuyên bố tất cả các tàu thương mại được phép đi qua eo biển Hormuz trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại giá dầu những ngày tới có thể tiếp tục tăng do căng thẳng leo thang trở lại vào cuối tuần trước khi Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng của Iran với cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa. Phía Iran tuyên bố sẽ đáp trả, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể tái bùng phát.

“Những tín hiệu lạc quan có thể sẽ biến mất”, ông Bob Yawger, Giám đốc phụ trách hợp đồng năng lượng tại Mizuho nhận định.

Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần sắp hết hạn vào cuối tuần này, các diễn biến căng thẳng mới đã phủ bóng lên triển vọng tổ chức vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran tại Pakistan. Một quan chức cấp cao Iran cho biết nước này vẫn đang cân nhắc việc tham gia đàm phán hòa bình, song đến nay vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm. (Ảnh minh họa).

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi trong cuộc trao đổi với người đồng cấp Pakistan Ishaq Dar cho rằng, việc Mỹ “liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn” là trở ngại lớn đối với tiến trình ngoại giao.

Về phía Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump khi được hỏi về khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn, ông nói có thể sẽ không gia hạn. Nhưng lệnh phong tỏa sẽ vẫn được duy trì.

Mặc dù vậy, các nhà phân tích lưu ý rằng giá dầu hiện vẫn thấp hơn so với mức đỉnh lịch sử kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát. “Chừng nào chiến tranh toàn diện chưa nổ ra, tôi tin rằng giá dầu sẽ giảm dần một cách chậm rãi nhưng ổn định”, ông Yawger nói thêm.

Dữ liệu vận tải biển cho thấy lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt trong thứ Hai (20/4). Chỉ có 3 lượt tàu đi qua eo biển này trong 12 giờ qua.

Ông Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích thị trường tại Tradu nhận định: "Eo biển Hormuz vẫn đang rơi vào tình trạng “phong tỏa kép” do thời hạn ngừng bắn sắp hết và sự hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận mới”. Chuyên gia này cảnh báo các yếu tố trên có thể đẩy giá dầu thô lên cao hơn nữa. Ngay cả khi đạt được giải pháp, giá dầu cũng khó quay về mức trước khi xung đột xảy ra do nguồn cung không thể khôi phục ngay lập tức.

Giá xăng dầu trong nước

Ở thị trường trong nước, từ 0h ngày 16/4, mỗi lít dầu diesel giảm 1.928 đồng, không cao hơn 31.041 đồng/lít, giá dầu mazut giảm 2.281, không cao hơn 20.332 đồng/kg. Giá xăng RON95 tăng 218 đồng, lên 23.761 đồng/lít; giá xăng E5 RON92 tăng 248 đồng, lên 22.592 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn ứng từ ngân sách Nhà nước) với dầu diesel và dầu mazut, cụ thể diesel là 400 đồng/lít và dầu mazut 800 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành không chi sử dụng với tất cả các sản phẩm.