Giá xăng dầu hôm nay 20/4: Quay đầu tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới diễn biến bất định sau khi Iran tuyên bố cho phép các tàu thương mại lưu thông trở lại qua Hormuz trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn nhưng ngay sau đó lại tái áp đặt hạn chế với eo biển này.

Eo biển Hormuz rơi vào hỗn loạn khi Mỹ và Iran liên tục đưa ra các tuyên bố trái chiều, khiến hoạt động của tàu thuyền thêm gián đoạn.

Các hãng vận tải biển đã điều chỉnh kế hoạch, sẵn sàng đưa tàu qua eo biển Hormuz nếu điều kiện an toàn được xác nhận. Chỉ vài giờ sau đó, giá dầu thô thế giới giảm khoảng 10%, phản ánh kỳ vọng rằng rủi ro gián đoạn nguồn cung qua Hormuz đang giảm xuống. Tuy nhiên, sự lạc quan này nhanh chóng biến mất.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng trở lại

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố rằng, eo biển Hormuz “sẽ không được mở nếu chiến dịch phong tỏa các cảng vẫn diễn ra”.

Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran tuyên bố eo biển Hormuz quay về tình trạng như trước, nằm dưới sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang nước này, đảo ngược quyết định mở cửa hoàn toàn với các tàu thương mại đưa ra hôm 17/4.

Giá dầu thế giới có khả năng giảm khi xuất hiện kỳ vọng về các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran, cùng với lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Lebanon và Israel, làm dấy lên kỳ vọng xung đột tại Trung Đông có thể sắp kết thúc.

Giá xăng dầu trong nước

Ở thị trường trong nước, từ 0h ngày 16/4, mỗi lít dầu diesel giảm 1.928 đồng, không cao hơn 31.041 đồng/lít, giá dầu mazut giảm 2.281, không cao hơn 20.332 đồng/kg. Giá xăng RON95 tăng nhẹ 218 đồng, lên 23.761 đồng/lít; giá xăng E5 RON92 tăng thêm 248 đồng, lên 22.592 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn ứng từ ngân sách Nhà nước) với dầu diesel và dầu mazut, cụ thể diesel là 400 đồng/lít và dầu mazut 800 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành không chi sử dụng với tất cả các sản phẩm xăng dầu.