  • logo
Xuất bản ngày 27/05/2026 08:33 AM
Xuất bản ngày 27/05/2026 08:33 AM

Giá vàng nhẫn 24K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn 24K cũng được nhiều nhà đầu tư lựa chọn, vậy giá vàng nhẫn 24K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng 24K là gì?

Vàng 24K là dòng vàng có độ tinh khiết cao nhất trên thị trường hiện nay, với tỷ lệ vàng nguyên chất đạt khoảng 99,99%. Chữ “K” trong vàng 24K là viết tắt của Karat – đơn vị dùng để đo hàm lượng vàng có trong hợp kim.

Theo quy ước, 24K tương ứng với mức vàng gần như nguyên chất hoàn toàn. Nhờ giá trị cao và khả năng giữ giá tốt, vàng 24K thường được sử dụng để chế tác trang sức cao cấp hoặc tích trữ dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi phục vụ nhu cầu đầu tư.

Vàng 24K còn gọi là vàng 9999. (Ảnh: Kim Ngọc Thủy)

Vàng 24K còn gọi là vàng 9999. (Ảnh: Kim Ngọc Thủy)

Trên thị trường, vàng 24K còn được biết đến với nhiều tên gọi như vàng 9999, vàng ta, vàng ròng hay vàng 10 tuổi. Loại vàng này có màu vàng đậm đặc trưng, ánh kim rõ và thường hơi ánh đỏ hơn so với các dòng vàng có pha hợp kim khác.

Nhờ hàm lượng vàng nguyên chất rất cao, vàng 24K có đặc tính mềm và độ dẻo lớn, dễ uốn và gia công thành nhiều hình dạng khác nhau. Thậm chí, chỉ với 1 chỉ vàng 24K, người ta có thể dát thành một lá vàng cực mỏng với diện tích lên tới khoảng 1m2.

Giá vàng nhẫn 24K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát, giá vàng nhẫn 24K hôm nay được các thương hiệu niêm yết ở mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng nhẫn 24K tại một số thương hiệu, cập nhật lúc 8h ngày 27/5/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

158.000.000

161.000.000

VNĐ/lượng

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ

158.000.000

161.100.000

VNĐ/lượng

Doji

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

158.500.000

161.500.000

VNĐ/lượng

Bảo Tín Minh Châu

Nhẫn tròn trơn 999.9

(24k)

158.500.000

161.500.000

VNĐ/lượng

PNJ

Nhẫn trơn PNJ 999.9158.500.000 161.500.000VNĐ/lượng

Phú Quý

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9158.300.000 161.300.000VNĐ/lượng

Lưu ý, giá vàng 24K liên tục biến động, người mua cần chủ động cập nhật giá thường xuyên tại các thương hiệu.

Có nên mua vàng 24K?

Theo các chuyên gia tài chính, vàng nhẫn 24K vẫn là kênh giữ tài sản an toàn trong dài hạn. Tuy nhiên, người mua cần cân nhắc kỹ thời điểm giao dịch để hạn chế rủi ro khi giá biến động mạnh.

Nếu mua với mục đích tích lũy lâu dài, người dân có thể chia nhỏ dòng tiền và mua theo từng đợt thay vì “xuống tiền” toàn bộ trong một lần. Điều này giúp giảm áp lực khi thị trường điều chỉnh.

Để mua được vàng 24K chuẩn, khách hàng nên chọn cửa hàng uy tín có đầy đủ hóa đơn, giấy tờ đảm bảo nguồn gốc và chất lượng tuổi vàng. Không nên mua vàng vào thời điểm biến động giá mạnh. Thay vào đó, nên mua khi giá trên thị trường bình ổn.

Hoàng Lan (tổng hợp)
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Lịch thi đấu World Cup 2026 mới nhất

Lịch thi đấu World Cup 2026 mới nhất

Cập nhật đầy đủ lịch thi đấu bóng đá World Cup 2026 mới nhất: Chi tiết ngày giờ, kết quả 104 trận đấu của 48 đội tuyển diễn ra tại Mỹ, Mexico, Canada.