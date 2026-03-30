Giá vàng hôm nay 30/3: Quay đầu giảm nhẹ

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong bối cảnh những lo ngại liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tuần này, thị trường tập trung vào báo cáo việc làm tháng của Mỹ - dữ liệu được xem là yếu tố chính ảnh hưởng tới kỳ vọng chính sách tiền tệ. Ngoài ra, các phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cùng loạt chỉ số kinh tế khác về việc làm, niềm tin tiêu dùng, PMI sản xuất cũng sẽ được công bố.

Các chuyên gia nhận định, vàng hiện giao dịch giống một tài sản rủi ro hơn là tài sản trú ẩn truyền thống. Nguyên nhân là do dòng tiền từ khu vực chính thức suy yếu, trong khi đồng USD vẫn duy trì sức mạnh. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng áp lực lạm phát đang gia tăng rõ rệt khi giá năng lượng leo thang, điều này có thể hỗ trợ vàng trong vai trò phòng ngừa rủi ro mất giá tiền tệ.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay quay đầu giảm nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 29/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 169,8 triệu đồng/lượng (mua) - 172,8 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 169,8 triệu đồng/lượng (mua) - 172,8 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.485 USD/ounce, giảm 8 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, một nửa các chuyên gia Phố Wall quay lại xu hướng lạc quan, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng có dự báo tích cực sau 1 tuần tăng trưởng.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, nhận định, với bối cảnh vĩ mô hiện tại, vàng sẽ có xu hướng tăng dài hạn.

Rich Checkan, Chủ tịch và COO của Asset Strategies International, cũng cho rằng có dấu hiệu cho thấy đợt điều chỉnh quá mức đang chạm đáy. Nhà đầu tư đang chờ cơ hội mua vào trở lại đối với vàng.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management kỳ vọng giá sẽ dao động nhưng nghiêng về xu hướng tăng.

Jesse Colombo, nhà phân tích kim loại quý độc lập, cho rằng, đợt tăng mạnh hôm thứ Sáu là do nhiều yếu tố như phá vỡ kháng cự kỹ thuật quanh 4.470 USD/ounce, hoạt động điều chỉnh vị thế trước cuối tuần và rủi ro từ các thông tin liên quan đến xung đột Iran.

Ông nhấn mạnh vùng hỗ trợ quan trọng từ 4.300 - 4.600 USD/ounce, vốn đã đóng vai trò quan trọng từ tháng 10. Việc vàng giữ được trong vùng này là tín hiệu tích cực. Colombo cũng cho rằng đợt bán tháo vừa qua là phản ứng quá mức trước tình hình Iran và không làm thay đổi xu hướng tăng dài hạn. Theo ông, nếu căng thẳng Iran hạ nhiệt, giá dầu và đồng USD có thể giảm, điều này sẽ hỗ trợ giá vàng tăng.