Giá vàng hôm nay 27/3: Quay đầu lao dốc, mất hơn 100 USD/ounce

Giá vàng giảm khi chịu áp lực từ việc USD mạnh hơn và giá dầu tăng, khiến lo ngại lạm phát vẫn duy trì và củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ ở mức cao, trong khi các nhà đầu tư đánh giá lại khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn ở Trung Đông.

Theo Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, vàng chịu áp lực từ lo ngại về lãi suất và lạm phát cao hơn. “Nếu xung đột tiếp diễn, giá vàng có thể giảm xuống dưới 4.000 USD, trong khi một lệnh ngừng bắn và kỳ vọng cắt giảm lãi suất trở lại có thể đẩy giá lên gần 5.000 USD”, ông Jim Wyckoff nói.

Giá vàng đã giảm hơn 15% kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran bắt đầu vào ngày 28/2.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng quay đầu lao dốc về sát ngưỡng 4.400 USD/ounce. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 27/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng (mua) - 171,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng (mua) - 171,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 2 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.406 USD/ounce, giảm 110 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong ngắn hạn, các chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục rất nhạy cảm với kỳ vọng về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), biến động tiền tệ và các diễn biến địa chính trị.

Trong báo cáo kim loại quý mới nhất của mình, Suki Cooper, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa Toàn cầu tại Ngân hàng Standard Chartered, cho biết vàng đã cung cấp cho các nhà đầu tư tính thanh khoản quan trọng khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran tạo ra những vấn đề nghiêm trọng về chuỗi cung ứng toàn cầu, gây khó khăn cho thị trường tài chính. Đồng thời, tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông đang đẩy giá năng lượng lên cao, làm dấy lên những lo ngại mới về lạm phát.