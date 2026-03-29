Giá vàng hôm nay 29/3: Đứng vững ở ngưỡng cao

Giá vàng thế giới đứng vững ở ngưỡng cao nhờ được thúc đẩy bởi tâm lý tìm kiếm tài sản an toàn khi những lo ngại liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong bối cảnh này, dù giá dầu tăng, vàng vẫn giữ được sức hấp dẫn nhờ vai trò là kênh trú ẩn.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, dữ liệu kinh tế Mỹ cũng góp phần hỗ trợ giá vàng. Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 3 do University of Michigan công bố đạt 53,3 điểm, thấp hơn dự báo và giảm so với tháng trước. Đồng thời, kỳ vọng lạm phát trong một năm tăng lên mức cao nhất trong hai năm, làm gia tăng lo ngại về sức khỏe nền kinh tế.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, nhận định xu hướng giá vàng hiện chịu tác động đồng thời từ lãi suất và lạm phát. Theo ông, nếu xung đột tiếp tục kéo dài, giá vàng có thể lùi về dưới mốc 4.000 USD/ounce. Ngược lại, nếu đạt được lệnh ngừng bắn và chính sách tiền tệ được nới lỏng, giá vàng có thể quay lại vùng gần 5.000 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng đứng vững ở ngưỡng cao. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Lúc 6h ngày 29/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 169,8 triệu đồng/lượng (mua) - 172,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 169,8 triệu đồng/lượng (mua) - 172,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.493 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, một nửa các chuyên gia Phố Wall quay lại xu hướng lạc quan, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng trở lại với tâm lý lạc quan nhẹ sau một tuần tăng trưởng tích cực.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, nhận định, với bối cảnh vĩ mô hiện tại, vàng sẽ có xu hướng tăng dài hạn.

Rich Checkan, Chủ tịch và COO của Asset Strategies International, cũng cho rằng: Đang có dấu hiệu cho thấy đợt điều chỉnh quá mức đang chạm đáy. Nhà đầu tư đang chờ cơ hội mua vào trở lại đối với vàng.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho biết ông kỳ vọng giá sẽ dao động nhưng nghiêng về xu hướng tăng.

Jesse Colombo, nhà phân tích kim loại quý độc lập, cho rằng, đợt tăng mạnh hôm thứ Sáu là do nhiều yếu tố như phá vỡ kháng cự kỹ thuật quanh 4.470 USD/ounce, hoạt động điều chỉnh vị thế trước cuối tuần và rủi ro từ các thông tin liên quan đến xung đột Iran.

Ông nhấn mạnh vùng hỗ trợ quan trọng từ 4.300 - 4.600 USD/ounce, vốn đã đóng vai trò quan trọng từ tháng 10. Việc vàng giữ được trong vùng này là tín hiệu tích cực. Colombo cũng cho rằng đợt bán tháo vừa qua là phản ứng quá mức trước tình hình Iran và không làm thay đổi xu hướng tăng dài hạn. Theo ông, nếu căng thẳng Iran hạ nhiệt, giá dầu và đồng USD có thể giảm, điều này sẽ hỗ trợ giá vàng tăng.