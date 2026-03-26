Giá vàng hôm nay 26/3: Tiếp tục hồi phục, lấy lại mốc 4.500 USD/ounce

Đà hồi phục này của giá vàng diễn ra sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hoãn các cuộc tấn công quân sự theo kế hoạch nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, khiến giá dầu đảo chiều giảm mạnh và USD suy yếu.

Các nhà phân tích nhận định rằng cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran vẫn là một yếu tố quan trọng thúc đẩy giao dịch thanh khoản khẩn cấp đối với đồng USD và bất kỳ sự gia tăng bất ổn nào cũng được dự đoán sẽ tiếp tục có lợi cho đồng USD và tạo ra những trở ngại cho giá vàng.

Giá vàng tiếp đà hồi phục. (Ảnh: Minh Đức).

Vàng và dầu đang di chuyển theo hướng ngược nhau sau kế hoạch ngừng bắn cụ thể đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Trung Đông. Nhưng sự bất ổn vẫn cao, tác động về giá cả và tiền tệ của cuộc chiến là những yếu tố tạo ra khó khăn mới cho kim loại quý này.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 26/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 170,5 triệu đồng/lượng (mua) - 173,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 170,5 triệu đồng/lượng (mua) - 173,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 3,3 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.516 USD/ounce, tăng 37 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong ngắn hạn, các chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục rất nhạy cảm với kỳ vọng về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), biến động tiền tệ và các diễn biến địa chính trị.

Trong báo cáo kim loại quý mới nhất của mình, Suki Cooper, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa Toàn cầu tại Ngân hàng Standard Chartered, cho biết vàng đã cung cấp cho các nhà đầu tư tính thanh khoản quan trọng khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran tạo ra những vấn đề nghiêm trọng về chuỗi cung ứng toàn cầu, gây khó khăn cho thị trường tài chính.

Đồng thời, tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông đang đẩy giá năng lượng lên cao, làm dấy lên những lo ngại mới về lạm phát.