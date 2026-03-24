Giá vàng hôm nay 24/3: Lao dốc không phanh rồi dần hồi phục

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch hôm qua đã lao dốc mạnh khi giảm tới gần 200 USD/ounce, về ngưỡng 4.222 USD/ounce, tuy nhiên ngay sau đó kim loại quý đã nhanh chóng hồi phục và lấy lại mốc 4.400 USD/ounce.

Đà hồi phục này của giá vàng diễn ra sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hoãn các cuộc tấn công quân sự theo kế hoạch nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, khiến giá dầu đảo chiều giảm mạnh và đồng USD suy yếu.

Các nhà phân tích nhận định rằng, cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran vẫn là một yếu tố quan trọng thúc đẩy giao dịch thanh khoản khẩn cấp đối với đồng USD và bất kỳ sự gia tăng bất ổn nào cũng được dự đoán sẽ tiếp tục có lợi cho đồng USD và tạo ra những trở ngại cho giá vàng.

Giá vàng hôm nay hồi phục sau khi lao dốc. (Ảnh: Minh Đức).

Đồng thời, sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu do chiến tranh gây ra tiếp tục đẩy giá năng lượng lên cao, đe dọa làm gia tăng áp lực lạm phát. Điều này buộc các ngân hàng trung ương toàn cầu phải xem xét lại kế hoạch nới lỏng tiền tệ tiềm năng và áp dụng lập trường trung lập hơn theo kiểu "chờ đợi và quan sát".

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 24/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 160,8 triệu đồng/lượng (mua) - 163,8 triệu đồng/lượng (bán), giảm 7,2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 160,3 triệu đồng/lượng (mua) - 171 triệu đồng/lượng (bán), giảm 7,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 7,3 triệu đồng/lượng (bán ra).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.426 USD/ounce, giảm 70 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Mặc dù vàng đang phải đối mặt với vô số thách thức nhưng nhiều nhà phân tích vẫn lạc quan khi cho rằng xu hướng dài hạn của kim loại quý vẫn được duy trì. Các nhà phân tích lưu ý, mặc dù áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng, nợ công toàn cầu ngày càng tăng sẽ hạn chế những gì các ngân hàng trung ương có thể làm.

Đồng thời, nếu các ngân hàng trung ương buộc phải tăng lãi suất do lạm phát cao hơn sẽ có thể đẩy nền kinh tế toàn cầu vốn đã mong manh vào suy thoái.

Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh quanh vùng 4.500 - 4.600 USD/ounce. Nếu mốc hỗ trợ 4.500 USD/ounce bị phá vỡ, giá vàng có thể giảm sâu hơn. Ngược lại, nếu lực mua quay trở lại trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy yếu rõ rệt hơn, kim loại quý có thể phục hồi.

Về dài hạn, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá vàng có nền tảng hỗ trợ vững chắc từ rủi ro địa chính trị và áp lực lạm phát. Xu hướng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ cũng như chính sách của các ngân hàng trung ương lớn.