Giá vàng hôm nay 25/3: Hồi phục mạnh mẽ

Đà hồi phục này của giá vàng diễn ra sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hoãn các cuộc tấn công quân sự theo kế hoạch nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, khiến giá dầu đảo chiều giảm mạnh và đồng USD suy yếu.

Các nhà phân tích nhận định rằng, cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran vẫn là một yếu tố quan trọng thúc đẩy giao dịch thanh khoản khẩn cấp đối với đồng USD và bất kỳ sự gia tăng bất ổn nào cũng được dự đoán sẽ tiếp tục có lợi cho đồng USD và tạo ra những trở ngại cho giá vàng.

Đồng thời, sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu do chiến tranh gây ra tiếp tục đẩy giá năng lượng lên cao, đe dọa làm gia tăng áp lực lạm phát. Điều này buộc các ngân hàng trung ương toàn cầu phải xem xét lại kế hoạch nới lỏng tiền tệ tiềm năng và áp dụng lập trường trung lập hơn theo kiểu "chờ đợi và quan sát".

Theo nhận định của Rob Haworth, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại U.S. Bank Wealth Management, sau khi chạm mức cao kỷ lục vào cuối tháng 1, vàng đã gặp khó khăn trong việc lấy lại đà tăng, ngay cả khi căng thẳng địa chính trị gia tăng - một sự phân kỳ bất thường đối với tài sản vốn được xem là “nơi trú ẩn an toàn”.

Giá vàng hôm nay tiếp tục hồi phục. (Ảnh: Minh Đức).

Theo Haworth, sự suy yếu trong hành vi truyền thống của vàng phản ánh sự thay đổi rộng hơn trong động lực thị trường. Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực tăng đang làm giảm sức hấp dẫn của kim loại này, trong khi dòng tiền tìm kiếm an toàn lại chuyển sang ưu tiên tính thanh khoản - cụ thể là đồng USD, thay vì các tài sản phòng thủ truyền thống như vàng hay trái phiếu chính phủ.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 25/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 167,2 triệu đồng/lượng (mua) - 170,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 6,4 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 167,2 triệu đồng/lượng (mua) - 170,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 6,4 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.479 USD/ounce, tăng 53 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Một yếu tố khác hỗ trợ giá vàng là vào thời điểm bắt đầu chiến dịch do Mỹ và Israel dẫn đầu chống lại Iran, đã có một sự dịch chuyển đáng kể dòng vốn từ các quỹ vàng sang lĩnh vực năng lượng. Khi hy vọng về một giải pháp xuất hiện, dòng vốn đó bắt đầu đảo ngược.

Dù vậy, Iran đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump về các cuộc đàm phán có kết quả. Quan trọng hơn, eo biển Hormuz vẫn gần như đóng cửa đối với giao thông hàng hải. Các quốc gia như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê Út đã phát tín hiệu rằng họ có thể sẵn sàng tham gia vào cuộc xung đột.

Nếu xung đột kéo dài, nó có thể gây ra khủng hoảng nguồn cung, điều này có khả năng làm tăng kỳ vọng lạm phát. Mặc dù các ngân hàng trung ương không thể trực tiếp giải quyết khủng hoảng nguồn cung, họ có thể phản ứng bằng cách tăng lãi suất để kiềm chế kỳ vọng lạm phát.

Do đó, sự lạc quan đối với vàng được thúc đẩy bởi những bình luận của ông Trump có thể là quá sớm. Tuy nhiên, về lâu dài, vàng vẫn có khả năng vượt trội hơn dầu mỏ, được hỗ trợ bởi những thách thức tài chính hiện tại, sự bất ổn toàn cầu và sự suy giảm niềm tin vào tiền tệ pháp định.