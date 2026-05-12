Siêu xe Saleen S7 của tài tử Paul Walker được rao bán

(VTC News) -

Mẫu siêu xe Mỹ sở hữu ngoại thất màu bạc nguyên bản, đã vận hành quãng đường 2.100 km. Đây là biểu tượng tốc độ hàng đầu thế giới đầu những năm 2000, do Steve Saleen cùng các kỹ sư hàng đầu thiết kế với mục tiêu đánh bại các đối thủ châu Âu trên đường đua.

Tổng thể ngoại hình chiếc Saleen S7 màu bạc với các đường nét khí động học tối ưu cho tốc độ cao.

Cấu trúc thân xe chế tạo hoàn toàn từ sợi carbon trọng lượng nhẹ, tích hợp hệ thống hốc hút gió, cánh chia gió và gầm xe phẳng nhằm tối ưu hóa lực ép xuống mặt đường. Thiết kế cửa mở kiểu cánh bướm đặc trưng không chỉ tăng thẩm mỹ mà còn hỗ trợ việc ra vào khoang cabin hẹp.

Phần đuôi xe gây ấn tượng với hệ thống khuếch tán gió cỡ lớn giúp xe bám đường tốt hơn khi vào cua.

Về thông số kỹ thuật, Saleen S7 trang bị khối động cơ V8 dung tích 7.0 lít hút khí tự nhiên, phát triển dựa trên cấu trúc động cơ Windsor của Ford nhưng tùy biến sâu. Động cơ đặt giữa khung gầm, sản sinh công suất tối đa 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 712 Nm.

Động cơ V8 7.0 lít hút khí tự nhiên đặt giữa là trái tim tạo nên sức mạnh và âm thanh đặc trưng của dòng S7.

Toàn bộ sức mạnh truyền tới bánh sau thông qua hộp số sàn 6 cấp phối hợp bộ vi sai chống trượt. Theo thông số từ nhà sản xuất, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,3 giây, hoàn thành quãng đường 400 mét trong khoảng 11,3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa vượt ngưỡng 320 km/h.

Cận cảnh khoang lái tập trung vào trải nghiệm thuần chất cơ khí với cần số sàn 6 cấp.

Hệ thống khung gầm sử dụng cấu trúc ống thép chịu lực kết hợp tấm nhôm tổ ong, đảm bảo độ cứng vững khi vận hành ở cường độ cao. Hệ thống treo bao gồm các tay đòn kép bất đối xứng cùng lò xo cuộn và giảm chấn của Brembo. Lực hãm của xe đến từ bộ kẹp phanh 6 piston ở phía trước và 4 piston phía sau, kết hợp đĩa phanh thông gió kích thước lớn giúp tản nhiệt nhanh chóng.

Khoang nội thất bọc da màu đen cao cấp, bố trí ghế lái lệch nhẹ vào trung tâm để cải thiện tầm quan sát và phân bổ trọng lượng tối ưu. Các chi tiết trang trí làm bằng nhôm phay xước xuất hiện tại bảng điều khiển và cần số. Dù tập trung cho hiệu suất, xe vẫn tích hợp tiện ích cần thiết như điều hòa nhiệt độ, cửa sổ chỉnh điện, camera lùi và vô lăng bọc da có thể tháo rời để thuận tiện cho người lái.

Với lý lịch từng thuộc sở hữu của ngôi sao loạt phim "Fast & Furious", giá trị chiếc Saleen S7 dự báo đạt mức kỷ lục trong phiên đấu giá của đơn vị Mecum.