Kuwait cáo buộc Iran tấn công đảo có dự án cảng của Trung Quốc đầu tư

Kuwait ngày 12/5 cáo buộc Iran cử một nhóm vũ trang thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thực hiện một vụ tấn công bất thành nhằm vào đảo chiến lược của nước này, nơi đang triển khai dự án cảng do Trung Quốc tài trợ.

Lực lượng Vệ binh Hồi giáo (IRGC). (Ảnh: Reuters)

Theo giới chức Kuwait, ngày 1/5, một nhóm gồm 6 tay súng thuộc IRGC đã tìm cách xâm nhập đảo Bubiyan nằm ở phía tây bắc Vịnh Ba Tư, gần biên giới Iraq và Iran.

Kuwait cho rằng nhóm này có ý định thực hiện các “hành động thù địch”, song không công bố thêm chi tiết về mục tiêu cụ thể.

Lực lượng an ninh Kuwait đã bắt giữ 4 người, trong khi 2 nghi phạm còn lại bỏ trốn sau khi kế hoạch bị phát hiện. Một nhân viên an ninh Kuwait cũng bị thương trong quá trình truy bắt.

Vụ việc ban đầu được Kuwait công bố hôm 3/5 nhưng không nêu chi tiết. Theo thông tin mới nhất, những người bị bắt gồm 2 đại úy hải quân thuộc IRGC, một trung úy hải quân và một trung úy lục quân.

Đảo Bubiyan là nơi đặt cảng Mubarak Al Kabeer - dự án đang được xây dựng trong khuôn khổ sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc.

Cáo buộc được đưa ra ngay trước chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump để hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó vấn đề Iran được cho là sẽ nằm trong chương trình nghị sự.

Hiện Iran chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc từ Kuwait. Diễn biến mới làm gia tăng lo ngại căng thẳng tại Trung Đông có thể tiếp tục leo thang, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại khu vực vẫn đang ở trạng thái mong manh sau các đợt giao tranh gần đây.

Trung Quốc từ lâu đã là khách hàng lớn mua dầu thô của Iran bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng đáng kể khi eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee tiết lộ Tel Aviv đã triển khai các tổ hợp phòng thủ tên lửa Vòm Sắt cùng lực lượng vận hành tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nhằm hỗ trợ bảo vệ quốc gia này trong thời gian xung đột.

Thông tin này cho thấy quan hệ quốc phòng giữa Israel và UAE ngày càng được siết chặt. Đây cũng là lần đầu tiên Israel công khai thừa nhận việc triển khai lực lượng quân sự tới UAE.