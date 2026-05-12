M-Expo và 'lực hấp dẫn' của những thương hiệu thiết bị phòng tắm cao cấp

Trong vài năm trở lại đây, thị trường nội thất cao cấp tại Việt Nam ghi nhận nhiều chuyển động đáng chú ý. Nếu trước đây, khu vực này thường được xem là phần phụ trợ trong tổng thể kiến trúc nhà ở thì hiện tại, nhiều chủ đầu tư và khách hàng sẵn sàng dành ngân sách lớn cho vật liệu, thiết bị và xu hướng trải nghiệm.

Sự dịch chuyển ấy diễn ra rõ nét tại Hà Nội, nơi tầng lớp trung lưu và khách hàng sở hữu bất động sản cao cấp đang mở rộng nhanh chóng.

Phòng tắm bước vào cuộc đua trải nghiệm sống

So với nhiều thị trường khác, Hà Nội đang cho thấy tốc độ tăng trưởng đáng chú ý ở phân khúc nội thất và thiết bị cao cấp. Điều này đến từ sự mở rộng của các khu đô thị hạng sang, nhóm khách hàng sở hữu “second home” và thế hệ người mua trẻ có mức chi tiêu cao cho trải nghiệm sống.

Theo giới thiết kế nội thất, ngân sách dành cho không gian phòng tắm trong các dự án cao cấp hiện cao hơn đáng kể so với giai đoạn 5 năm trước, đặc biệt ở nhóm căn hộ hạng sang và villa cá nhân.

Sự tăng trưởng mạnh của ngành nội thất kéo theo làn sóng mở rộng của các showroom thiết bị phòng tắm cao cấp tại Hà Nội.

Nhiều showroom thiết bị phòng tắm cao cấp xuất hiện tại các quận trung tâm và khu đô thị mới phía Tây Hà Nội, giới chuyên môn nhận định đây là thị trường có yêu cầu cao về thẩm mỹ và độ hoàn thiện. Nhóm khách hàng tại đây thường dành nhiều thời gian để lựa chọn vật liệu, màu sắc và tính đồng bộ giữa các không gian trong nhà.

M-Expo 2026 và sức hút của ngành thiết bị phòng tắm cao cấp

Trong bức tranh đó, các triển lãm chuyên ngành trở thành nơi phản ánh rõ nhất nhịp tăng trưởng của thị trường. M-Expo 2026, sự kiện quy tụ nhiều thương hiệu vật liệu hoàn thiện, nội thất và giải pháp không gian sống, đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới kiến trúc, thiết kế và nhóm khách hàng cao cấp phía Bắc.

Triển lãm M-Expo 2026, sự kiện dành cho giới chuyên môn, khách hàng và công đồng yêu thích nội thất, diễn ra từ ngày 8/5/2026 - 11/5/2026 tại Vincom Royal City.

Bên cạnh yếu tố quy mô, điều khiến M-Expo 2026 thu hút giới chuyên môn nằm ở khả năng phản ánh khá rõ những thay đổi trong hành vi tiêu dùng của thị trường cao cấp Việt Nam. Tại các khu vực trưng bày thiết bị phòng tắm, người tham quan dành nhiều sự chú ý cho các thiết kế mang tính tối giản, các sản phẩm yêu cầu cao về độ tỉ mỉ và chế tác thủ công, cùng những giải pháp tích hợp công nghệ thông minh.

Uuviet Solutions và góc nhìn về không gian sống hiện đại

Xuất hiện tại M-Expo 2026, Uuviet Solutions mang đến không gian trưng bày theo hướng trải nghiệm thay vì tập trung vào việc giới thiệu sản phẩm đơn lẻ. Các giải pháp phòng tắm được phát triển dựa trên tinh thần sống hiện đại, tinh giản và cá nhân hóa. Từ cách lựa chọn vật liệu đến ngôn ngữ thiết kế, mọi yếu tố đều hướng tới cảm giác cân bằng và tính ứng dụng lâu dài trong không gian sống.

Được thành lập từ năm 2010, doanh nghiệp hiện phát triển theo định hướng cung cấp vật liệu hoàn thiện và giải pháp nội thất toàn diện, với hệ sinh thái sản phẩm trải rộng từ thiết bị phòng tắm, thiết bị bếp, sàn gỗ và nệm, chăn, ga, gối cao cấp. Tại gian hàng M-Expo 2026, doanh nghiệp giới thiệu nhiều nhóm giải pháp phòng tắm hàng đầu châu Âu - Mỹ đến với

Trong đó, các dòng vòi phòng tắm Brizo gây ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế mang cảm hứng thời trang đương đại, kết hợp giữa tính nghệ thuật và trải nghiệm sử dụng. Bên cạnh đó là các thiết bị bồn cầu thông minh Axent đến từ Thụy Sĩ cùng những thiết kế bồn tắm, chậu rửa của Innoci mang tinh thần tối giản đặc trưng của Đức; thu hút đông đảo khách tham quan, giới kiến trúc sư tại khu vực trưng bày của triển lãm.

Khu vực thiết bị phòng tắm tạo sức hút đáng kể trong 4 ngày diễn ra triển lãm.

Sự hiện diện của những doanh nghiệp như Uuviet Solutions cho thấy thị trường Việt Nam đang tiến gần hơn đến các chuẩn sống quốc tế, nơi thiết kế và trải nghiệm được xem là một phần thiết yếu của chất lượng sống hiện đại. Đồng thời, việc theo đuổi chiến lược phát triển ở phân khúc cao cấp với hệ sinh thái thương hiệu quốc tế, tư duy thiết kế và định hướng trải nghiệm dài hạn cũng đang trở thành lợi thế riêng của doanh nghiệp trong bối cảnh ngành hàng cao cấp bước vào giai đoạn cạnh tranh.