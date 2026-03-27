Giá dầu hôm nay 27/3: Tăng trở lại

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng trong bối cảnh các nhà đầu tư ngày càng lo ngại tình hình căng thẳng tiếp tục leo thang tại Trung Đông.

Theo các nguồn tin ngoại giao, Mỹ đã chuyển tới Iran một đề xuất gồm 15 điểm, làm cơ sở cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, phía Iran cho rằng đề xuất này thiên vị và không công bằng, cũng như thiếu các yêu cầu tối thiểu để thành công và chỉ phục vụ lợi ích của Mỹ và Israel. Đồng thời khẳng định chưa có bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào được tiến hành. Mặc dù vậy, các kênh đối thoại ngoại giao vẫn chưa bị đóng lại.

Trong bối cảnh đó, các hoạt động quân sự tiếp tục có dấu hiệu gia tăng. Nguồn tin từ Reuters cho biết, Lầu Năm Góc đang cân nhắc điều động thêm lực lượng tới Trung Đông, bổ sung cho các đơn vị đã triển khai trước đó. Ở chiều ngược lại, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố sẵn sàng nối lại các hoạt động nhằm vào tuyến hàng hải trên Biển Đỏ để thể hiện sự ủng hộ đối với Iran.

Theo các nhà phân tích, chính những diễn biến quân sự phức tạp cùng với các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đã làm gia tăng đáng kể áp lực đối với thị trường năng lượng. Tâm lý thận trọng khiến dòng vốn có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản an toàn nhằm bảo toàn giá trị.

Cuộc xung đột tại Trung Đông đã gần như làm tê liệt các chuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới. Nhiều đánh giá cho rằng, đây là một trong những cú sốc nguồn cung nghiêm trọng nhất trong lịch sử thị trường năng lượng toàn cầu.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng trở lại. (Ảnh minh họa).

Thực tế cho thấy, kể từ khi xung đột bùng phát, giá dầu Brent đã tăng gần 50%, giá dầu WTI tăng hơn 40%, bất chấp những nhịp điều chỉnh giảm ngắn hạn.

Bên cạnh yếu tố Trung Đông, nguồn cung dầu từ một số khu vực khác cũng bị gián đoạn. Tại Iraq, quốc gia sản xuất dầu lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), sản lượng đang sụt giảm mạnh do tình trạng tồn trữ tăng cao và hệ thống vận hành gặp khó khăn. Trong khi đó, tại Nga, nhiều cơ sở năng lượng bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine, khiến một phần đáng kể công suất xuất khẩu bị đình trệ.

Tuy nhiên, thị trường cũng ghi nhận một số tín hiệu tích cực bước đầu. Một số tàu chở dầu đã được phép đi qua eo biển Hormuz sau các nỗ lực phối hợp ngoại giao. Bên cạnh đó, Iran cũng phát đi thông điệp sẵn sàng xem xét các đề nghị hợp tác từ một số quốc gia, trong đó có các nước châu Âu, nhằm từng bước khôi phục hoạt động vận tải năng lượng qua khu vực.

Ngoài ra, Pháp cho biết đang thúc đẩy các cuộc tham vấn với nhiều quốc gia nhằm xây dựng phương án bảo đảm an ninh hàng hải và từng bước mở lại tuyến vận tải chiến lược này sau khi xung đột được kiểm soát.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành đêm 26/3, xăng E5 RON92 giảm 4.749 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 23.326 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 5.625 đồng/lít, không cao hơn 24.332 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 2.459 đồng/lít, không cao hơn 35.440 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 971 đồng/lít, không cao hơn 35.384 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 1.503 đồng/kg, không cao hơn 21.748 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng mức thuế mới của thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu theo Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026 của Thủ tướng.

Theo đó, từ 24h ngày 26/3 đến hết ngày 15/4, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.