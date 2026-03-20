(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều trong bối cảnh Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng trên khắp Trung Đông, đáp trả đòn không kích của Israel vào mỏ khí đốt South Pars - một bước leo thang đáng kể của xung đột trong khu vực.

Về chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định giữ nguyên lãi suất trong phiên họp ngày 18/3, đồng thời dự báo lạm phát sẽ gia tăng khi các nhà hoạch định chính sách đánh giá tác động từ xung đột Trung Đông.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ có thể sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang bị “mắc kẹt” trên các tàu chở dầu, ước tính khoảng 140 triệu thùng.

Giá dầu thế giới hôm nay 20/3: Tăng, giảm trái chiều.

Trước đó, Israel đã tiến hành không kích mỏ khí đốt South Pars gas field của Iran - khu vực thuộc mỏ khí lớn nhất thế giới, được nước này khai thác chung với Qatar ở phía bên kia Vịnh. Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ và Qatar không tham gia vào cuộc tấn công, đồng thời cho biết Israel sẽ không tiếp tục tấn công South Pars trừ khi Iran có hành động nhằm vào Qatar.

Trong một diễn biến liên quan, tập đoàn năng lượng QatarEnergy cho biết các cuộc tấn công tên lửa của Iran nhằm vào Ras Laffan, nơi đặt các nhà máy Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) chủ chốt và lớn nhất thế giới của Qatar đã gây thiệt hại nghiêm trọng.

Cuộc tấn công cũng ảnh hưởng tới nhà máy chuyển đổi khí thành nhiên liệu lỏng Pearl của Shell với công suất 140.000 thùng/ngày, buộc phải tạm dừng hoạt động. Giá khí đốt tại châu Âu theo đó đã tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn ba năm.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành tối 19/3, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng đồng loạt. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 4.673 đồng/lít, không cao hơn 27.177 đồng/lít; xăng RON95 tăng 5.115 đồng/lít, không cao hơn 30.690 đồng/lít.

Dầu diesel tăng 6.395 đồng/lít, không cao hơn 33.420 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 8.994 đồng/lít, không cao hơn 35.926 đồng/lít. Dầu mazut tăng 3.528 đồng/kg, không cao hơn 22.189 đồng/kg.

Kỳ này, cơ quan điều hành chi quỹ bình ổn với xăng sinh học là 3.000 đồng/lít; xăng không chì 3.000 đồng/lít, dầu diesel 4.000 đồng/lít, dầu hỏa 3.000 đồng/lít, dầu mazut 3.000 đồng/kg.