Đào Minh Quân lĩnh án tù chung thân về tội khủng bố và hoạt động chống phá Nhà nước

Chiều cùng ngày, sau một ngày xét xử và nghị án, TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm đối với Đào Minh Quân - kẻ cầm đầu tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” cùng các đồng phạm về các tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

HĐXX tuyên phạt Đào Minh Quân án tù chung thân, tổng hợp cho 2 tội danh “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Cùng về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Lisa (Phạm Anh Đào) tù chung thân; bị cáo Hà Xuân Nghiêm 13 năm tù.

Các bị có mặt cáo tại phiên tòa. (Ảnh: TTXVN)

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo khoản 1 Điều 109 Bộ luật Hình sự, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Huỳnh Thị Thắm (Huỳnh Tammy Thắm), Lâm Ái Huệ (Lâm Kim Huệ, Huệ Lâm), Đào Kim Quang (Francis Andre Solvang, Đào Văn Tiên) cùng mức án 20 năm tù. Nhóm bị cáo trên vắng mặt tại phiên tòa.

Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 3 đến 14 năm tù, bị áp dụng hình phạt quản chế từ 2 đến 5 năm sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Theo Hội đồng xét xử, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia, gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự nên cần xử lý nghiêm minh nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND giữ quyền công tố đã công bố cáo trạng, xác định Đào Minh Quân là đối tượng cầm đầu tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” - tổ chức đã bị Bộ Công an đưa vào danh sách tổ chức khủng bố. Các bị cáo còn lại bị cáo buộc tham gia, hỗ trợ hoạt động cho tổ chức này nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quá trình xét hỏi, Hội đồng xét xử làm rõ vai trò, mức độ tham gia của từng bị cáo trong việc tổ chức, lôi kéo lực lượng trong và ngoài nước tham gia các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam. Một số bị cáo hiện đang bị truy nã, được xác định đang ở nước ngoài nên bị xét xử vắng mặt theo quy định pháp luật.

Trước khi mở phiên tòa, TAND TP.HCM đã phát thông báo kêu gọi các bị cáo ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Được nói lời sau cùng, các bị cáo tại phiên tòa thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn hối cải và mong HĐXX khoan hồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến 2017, các đối tượng trong tổ chức đã thành lập nhiều nhóm hoạt động như “Phượng Hoàng”, “Mãng Xà”, “Biệt động quân”, “Đại Việt” nhằm thực hiện các hoạt động phá hoại, gây mất an ninh trật tự.

Một số đối tượng trong nước đã thực hiện hành vi đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông tại Đồng Nai gây thiệt hại lớn về tài sản; đồng thời lên kế hoạch thực hiện các vụ gây cháy, nổ tại một số địa điểm trọng yếu, trong đó có khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và vụ đánh bom khủng bố vào Cục Thuế tỉnh Bình Dương (cũ) năm 2019. Tuy nhiên, các âm mưu này đã bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Theo Bộ Công an, mọi hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, tài trợ hoặc thực hiện các hoạt động theo chỉ đạo của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật Việt Nam.