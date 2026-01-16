Đạt trung bình 100 triệu đồng/m², giá chung cư Hà Nội 2025 vẫn thấp hơn TP.HCM

(VTC News) -

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong quý IV/2025, giá chung cư tại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị lớn cơ bản ổn định và tiếp tục duy trì ở mức cao so với quý trước. Tính cả năm 2025, giá chung cư cả nước tăng 20 - 30% so 2024, trong đó một số khu vực tăng cao hơn, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp.

Tại Hà Nội, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư trung bình năm 2025 đạt mức 100 triệu đồng/m², tăng 40% so với năm 2024.

Tại TP.HCM, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư trung bình năm 2025 đạt 111 triệu đồng/m², tăng 23% so với 2024.

Tại các địa phương khác, giá căn hộ chung cư duy trì giá ổn định, một số khu vực tăng nhẹ so với quý trước. Trong cả năm 2025, giá chung cư tại những địa phương này tăng 10 - 15% so với năm 2024.

Giá chung cư Hà Nội trung bình năm 2025 đạt 100 triệu đồng/m². (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Đối với biệt thự, nhà ở liền kề, trong quý IV/2025 giá giao dịch năm 2025 tăng 10 - 20% so năm ngoái, tập trung ở các khu vực có hạ tầng đồng bộ và khu vực trung tâm.

Tại Hà Nội, giá phân khúc này tiếp tục xu hướng tăng khoảng 10 - 15% so năm 2024, một số khu vực tăng 20 - 30%.

Giá đất nền tại các địa phương cũng có xu hướng tăng tương tự, trong đó tập trung tại khu vực có hạ tầng kết nối đồng bộ, vị trí trung tâm và thông tin quy hoạch rõ ràng. Trong năm 2025, giá đất nền tăng từ 20 - 25% so với năm 2024.

Về lượng giao dịch chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền, trong quý IV/2025, cả nước có khoảng 151.382 giao dịch thành công, bằng khoảng 110% so với quý trước và bằng 135% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo số liệu báo cáo gần nhất của Ngân hàng Nhà nước, tính đến 30/11/2025 dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản đạt 2.001.900 tỷ đồng. Theo đó, trong năm 2025, dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản duy trì mức tăng đều theo các quý và ở hầu hết các hạng mục, từ 1.563.481 tỷ đồng (quý I/2025) lên 2.001.900 tỷ đồng (quý IV/2025).