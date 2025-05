Giá cà phê hôm nay 28/5: Giá cà phê thế giới đồng loạt giảm, trong nước đi ngang

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 27/5 (theo giờ Việt Nam) có xu hướng giảm, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 4.632 - 4.800 USD/tấn.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2025 trên sàn London giảm 1,38% tương đương 66 USD/tấn, niêm yết ở mức 4.724 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New kỳ hạn giao tháng 7/2025 là 358,10 US cent/lb, giảm 0,80% tương đương 2,9 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê thế giới hôm nay giảm nhẹ. (Ảnh minh hoạ).

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước tiếp tục đi ngang và ổn định so với phiên giao dịch hôm qua và được các thương lái thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 122.400 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức 122.500 đồng/kg, giữ nguyên so với hôm qua.

Giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 122.000 đồng/kg, không thay đổi so với một ngày trước.

Giá cà phê tại Gia Lai được giao dịch ở mốc 122.500 đồng/kg, bằng với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê tại Đắk Nông được thương lái thu mua ở mức 122.500 đồng/kg, không có biến động so với đầu giờ sáng qua.

Hiện thị trường cà phê trong nước ổn định, không có biến động lớn về giá cả. Ngược lại, giá cà phê thế giới lại giảm nhẹ, do dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2025 - 2026 khả quan, tạo tâm lý người nông dân bán ra sớm. Đồng thời tỷ giá USD tăng mạnh gây áp lực lên hàng hoá giao dịch bằng đồng bạc xanh, trong đó có cà phê.

Trong bối cảnh thị trường cà phê đang chịu áp lực giảm giá do dự báo nguồn cung dồi dào từ các nước sản xuất chủ chốt như Việt Nam, Brazil, Indonesia, các doanh nghiệp và người trồng cà phê cần chủ động điều chỉnh chiến lược sản xuất, kinh doanh để ứng phó hiệu quả.

Giới kinh doanh cà phê cho rằng, giá cà phê có xu hướng giảm, chủ yếu do hoạt động giao dịch chậm và nguồn cung gia tăng từ các nước sản xuất robusta lớn khác như Brazil và Indonesia.

Theo Reuters, các thương nhân cho biết dù sản lượng hiện tại từ hai quốc gia này chưa thực sự dồi dào, nhưng quá trình thu hoạch đã bắt đầu và nguồn cung sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.