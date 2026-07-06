FIFA bất ngờ xóa thẻ đỏ cầu thủ Mỹ, đội tuyển Bỉ phản ứng dữ đội

(VTC News) -

Sáng 6/7 (theo giờ Việt Nam), Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) thông báo sẽ tạm hoãn việc “treo giò” Folarin Balogun - tuyển thủ Mỹ vừa nhận thẻ đỏ ở vòng 1/16 trong cuộc đọ sức với Bosnia & Herzegovina. Đây là quyết định chưa từng có tiền lệ trong các kì World Cup, được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi điện thoại cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Đội tuyển Bỉ lập tức phản đối.

Ở vòng 1/8, đội tuyển Mỹ sẽ chạm trán Bỉ - đối thủ rất mạnh. Phía Liên đoàn bóng đá Bỉ (RBFA) phát đi thông cáo chính thức: “Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Bỉ (RBFA) vô cùng ngạc nhiên trước quyết định của FIFA khi tuyên bố cầu thủ người Mỹ Folarin Balogun, người đang bị đình chỉ thi đấu, đủ điều kiện ra sân trong trận đấu giữa Mỹ và Bỉ”.

Folarin Balogun (bên phải) bất ngờ được FIFA xóa thẻ đỏ.

Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Bỉ Rudi Garcia gọi đây là trò đùa ngày Cá tháng Tư. Ông nói trong buổi họp báo: “Tôi không biết rằng tại World Cup, ngày 5 tháng 7 giờ lại là ngày 1 tháng 4. Chúng tôi làm việc này không phải để bảo vệ đội nhà, mà chính là bảo vệ sự liêm chính của bóng đá”.

Trong một thông báo từ FIFA, đơn vị này đã giải thích về việc đình chỉ án phạt cho Balogun. FIFA dựa trên Điều 27 của Quy định Kỷ luật để đưa ra quyết định này. Điều khoản quy định rằng Ủy ban Kỷ luật FIFA có thể đình chỉ việc thi hành án phạt kỷ luật đã được áp dụng ở thời điểm trước.

Dù vậy, phía RFBA đưa ra một loạt dẫn chứng về luật liên quan đến trường hợp đình chỉ án phạt của Balogun. Điều 66.4 của Quy định Kỷ luật FIFA quy định rằng cầu thủ nhận thẻ đỏ sẽ tự động dẫn đến việc họ bị cấm ra sân ở trận tiếp theo, giống như tất cả các thẻ đỏ đã được đưa ra trước đó trong kỳ World Cup FIFA này.

Quyết định của FIFA ngược hoàn toàn với điều 10.5 của Quy chế World Cup 2026: “Nếu một cầu thủ hoặc quan chức đội bóng bị đuổi khỏi sân do nhận thẻ đỏ trực tiếp hoặc gián tiếp (thẻ vàng thứ hai), họ sẽ tự động bị cấm làm nhiệm vụ trong trận đấu tiếp theo của đội. Ngoài ra, các hình phạt khác có thể được áp dụng”.

Việc cầu thủ, quan chức trận đấu nghiễm nhiên bị cấm làm nhiệm vụ nếu nhận thẻ đỏ cũng xuất hiện trong Thông tư số 16 của World Cup 2026 được gửi đến 48 liên đoàn thành viên vào ngày 12/5/2026.

“Quy tắc tương tự được nhắc lại tại mọi cuộc họp kĩ thuật trước các trận đấu của World Cup 2026 và được đưa vào tất cả các bài thuyết trình hội thảo của giải.

Để bảo vệ các quyền hợp pháp của tất cả các đội tham gia và bảo vệ các nguyên tắc cơ bản về sự công bằng trong môn thể thao của chúng ta, cả tại World Cup lần này và các giải đấu trong tương lai, RBFA đang xem xét tất cả các lựa chọn khả thi”. Liên đoàn bóng đá Bỉ viết.