Những bàn tay không để hy vọng bị vùi lấp sau lũ dữ ở Mường Than

Sau trận lũ quét tại bản Chít, xã Mường Than (tỉnh Lai Châu), các lực lượng chức năng và người dân chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân mất tích và khắc phục hậu quả thiên tai. Hơn 10 máy xúc cùng khoảng 40 phương tiện, thiết bị chuyên dụng được huy động đến hiện trường, dọn dẹp lượng lớn đất đá, cây gỗ.
Giữa bùn đất ngổn ngang, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội miệt mài giúp người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả lũ quét.
Người cầm xẻng, người cầm chổi, người hợp sức đẩy từng tấm ván, khẩn trương dọn lớp bùn đất dày đặc phủ kín nền nhà.
Những căn nhà còn đủ điều kiện để ở được ưu tiên dọn dẹp, giúp người dân sớm trở về ổn định cuộc sống, trong khi nhiều tài sản được lực lượng công an hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn.
Không khí dọn dẹp khẩn trương, tích cực của các cán bộ, chiến sĩ.
Lực lượng Công an tỉnh Lai Châu giúp đỡ người dân di dời tài sản đến nơi ở mới.
Trong lúc hỗ trợ người dân, chiến sĩ Sùng Tuấn Anh không may bị ngã, rách chân. Dù bị thương, anh vẫn tiếp tục cùng đồng đội làm nhiệm vụ. “Dù gặp sự cố ngoài ý muốn, chúng tôi vẫn cố gắng hết sức để giúp bà con có thêm hy vọng, từng bước vượt qua khó khăn và sớm ổn định cuộc sống”, anh chia sẻ.
Với nhiều gia đình ở Mường Than, sự có mặt của các lực lượng tuyến đầu không chỉ giúp dọn dẹp bùn đất mà còn mang đến điểm tựa để họ từng bước ổn định cuộc sống.
Sáng 20/7, Đại tá Bùi Quyết Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, kiểm tra công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Mường Than, đồng thời thăm hỏi các gia đình bị ảnh hưởng.
Ông yêu cầu các lực lượng tiếp tục đặt an toàn, tính mạng của người dân lên hàng đầu, khẩn trương hỗ trợ dọn dẹp môi trường, ổn định nơi ở, không để người dân nào thiếu ăn hay phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất” sau lũ.
Song song với công tác khắc phục hậu quả, việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn được triển khai khẩn trương. Công an tỉnh Lai Châu đã huy động 90 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 chó nghiệp vụ được huấn luyện chuyên sâu tại Trung tâm Huấn luyện chó nghiệp vụ (K02 - Bộ Công an) để rà soát các khu vực nghi có nạn nhân.
Đến nay vẫn còn 2 người mất tích, các tổ công tác tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc suối, những bãi bồi, khu vực cây gỗ và đá lớn bị lũ vùi lấp, quyết tâm chỉ kết thúc nhiệm vụ khi đã rà soát toàn bộ hiện trường.
Không chỉ lực lượng chức năng, người dân các xã lân cận cũng mang theo cuốc, xẻng đến bản Chít giúp vận chuyển gỗ, dọn đất đá.
“Nghe tin bà con gặp nạn, khi đường vừa thông là chúng tôi sang ngay để góp chút sức”, một người dân chia sẻ.
Từ Thanh Hóa, anh Cao Ngọc Tùng cùng đội cứu hộ thuộc Khu du lịch biển Hải Hòa lập tức lên đường từ 1h sáng, đưa theo máy xúc vượt nhiều điểm sạt lở để tiếp cận hiện trường. Theo anh, trở ngại lớn nhất là những khối đá khổng lồ chắn kín đường, phải sử dụng máy móc hạng nặng mới có thể phá dỡ. Nhiều năm tham gia cứu hộ tại các vùng thiên tai trên cả nước, anh cho biết điều thôi thúc anh và các thành viên trong đội lên đường luôn là mong muốn góp một phần sức lực để người dân sớm vượt qua mất mát.
Những ngày này, nhiều đoàn tình nguyện và mạnh thường quân từ khắp nơi đến Mường Than, mang theo nhu yếu phẩm, quần áo, nước sạch hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ quét.
Tại điểm trường Tiểu học Pắc Ta, nơi hơn 1.250 người dân bản Noong Thăng đang tạm trú, người dân các xã lân cận thay nhau nấu từng bữa cơm nóng, sẻ chia từng chai nước, từng chiếc chăn với những gia đình vừa mất đi tất cả.
Lũ dữ gây ra những mất mát nặng nề trên mảnh đất Mường Than, thế nhưng giữa đống đổ nát, vẫn có những đôi vai gánh từng bao đồ về nơi ở mới, những bàn tay lấm bùn miệt mài dọn dẹp từng góc nhà và những người xa lạ không quản đường xa tìm đến san sẻ khó khăn. Sự đồng lòng ấy đang thắp lên hy vọng, giúp người dân vùng lũ từng bước vượt qua cơn thiên tai.
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