EVNNPC quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2026

(VTC News) -

Cung ứng điện an toàn, ổn định cho hơn 11 triệu khách hàng

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong quản lý kỹ thuật vận hành, đầu tư xây dựng, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, chuyển đổi số và quản trị doanh nghiệp, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống Nhân dân trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố miền Bắc.

Đây cũng là năm đầu tiên EVNNPC vận hành ổn định mô hình tổ chức mới sau quá trình sắp xếp từ 27 xuống còn 17 Công ty Điện lực gắn với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Việc kiện toàn tổ chức, hoàn thiện mô hình quản trị theo hướng tinh gọn, hiện đại, tăng cường phân cấp, phân quyền và đẩy mạnh chuyển đổi số đã góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu nguồn lực, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và cung ứng điện diễn ra thông suốt, liên tục.

EVNNPC đánh giá toàn diện hiệu quả mô hình tổ chức sau sắp xếp, tạo nền tảng nâng cao năng lực quản trị, tối ưu nguồn lực và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh các đợt nắng nóng xuất hiện sớm và kéo dài, đặc biệt vào cuối tháng 5 và cuối tháng 6, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, EVNNPC vẫn duy trì vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định cho hơn 11 triệu khách hàng.

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng công ty tiếp nhận 58,37 tỷ kWh điện từ hệ thống điện quốc gia; công suất phụ tải cực đại (Pmax) đạt 21.141,68 MW vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 24/6/2026, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng điện ngày lớn nhất đạt 447,6 triệu kWh vào ngày 25/6/2026.

Trước áp lực phụ tải tăng cao, EVNNPC đã chủ động xây dựng phương thức vận hành phù hợp, tăng cường kiểm tra, giám sát lưới điện, bố trí lực lượng ứng trực 24/7 và ứng dụng các công nghệ hiện đại trong quản lý vận hành, bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy.

Hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tháng 6/2026, điện thương phẩm đạt 10,92 tỷ kWh, tăng 11,12% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 56,41 tỷ kWh, tăng 12,27%, đạt 48,32% kế hoạch EVN giao. Cùng với đó, tỷ lệ tổn thất điện năng được duy trì ở mức 3,72%, thấp hơn kế hoạch năm, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và độ tin cậy cung cấp điện.

Lãnh đạo EVNNPC trao khen thưởng cho các tập thể Ban chuyên môn Tổng công ty có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch quý II/2026, ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và đóng góp tích cực vào kết quả chung của Tổng công ty.

Trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, chuyển đổi số tiếp tục mang lại hiệu quả rõ nét. Đến hết tháng 6/2026, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 99,75%, tăng 3,46 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025 và vượt kế hoạch năm; tỷ lệ thu nộp tiền điện đạt 99,99%.

Các nền tảng số và dịch vụ điện trực tuyến tiếp tục được hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng.

Công tác đầu tư xây dựng được tập trung triển khai nhằm nâng cao năng lực cung ứng điện. Đối với lưới điện 110kV, EVNNPC đã khởi công 26/81 dự án và đóng điện 30/90 dự án theo kế hoạch năm; đồng thời hoàn thành 569/643 dự án lưới điện trung, hạ áp theo tiến độ, đạt 88,49%, góp phần nâng cao năng lực vận hành hệ thống điện và đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng tại nhiều địa phương.

Thực hiện chủ trương phát triển năng lượng tái tạo của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2026, EVNNPC đã phát triển 8.500 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất khoảng 394,5 MW.

Đồng thời, 1.190 cán bộ, công nhân viên trong toàn Tổng công ty đã lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 14,5 MW, góp phần lan tỏa văn hóa sử dụng năng lượng xanh, tiết kiệm và hiệu quả.

Song song với đó, EVNNPC đang tích cực triển khai các dự án pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các trạm biến áp 110kV, từng bước hiện đại hóa lưới điện phân phối, nâng cao khả năng điều tiết phụ tải và tăng cường tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo.

Tổng công ty cũng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện các nền tảng quản trị và cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng cao năng lực điều hành, tối ưu nguồn lực và chất lượng phục vụ khách hàng.

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ EVNNPC trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh.

Năm 2026, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc vinh dự được Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ trao tặng Cờ thi đua vì đạt danh hiệu “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” 5 năm liền (2021-2025), ghi nhận những nỗ lực xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với nâng cao hiệu quả quản trị và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình quản trị sau sắp xếp

Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và nền tảng quản trị được củng cố sau quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, EVNNPC tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục; phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong năm 2026.

Lãnh đạo EVNNPC trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc tại Hội nghị đánh giá toàn diện sau 01 năm triển khai công tác sáp nhập, tái cơ cấu và hoạt động chính quyền 2 cấp tại các địa phương.

Theo dự báo, phụ tải điện tiếp tục duy trì ở mức cao trong mùa nắng nóng, trong khi mùa mưa bão và các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng đến vận hành hệ thống điện.

EVNNPC sẽ chủ động bám sát diễn biến phụ tải, tăng cường kiểm tra, giám sát vận hành lưới điện; đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị bay không người lái (UAV), camera nhiệt, hệ thống giám sát trực tuyến và bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các khiếm khuyết, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và khả năng ứng phó với các tình huống bất thường.

Cán bộ nhân viên EVNNPC tăng cường kiểm tra, quản lý vận hành lưới điện ngoài hiện trường, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ khách hàng.

Cùng với đó, Tổng công ty tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện 110kV, trung và hạ áp, các công trình chống quá tải và chương trình đầu tư hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS); đồng thời tiếp tục hoàn thiện các nền tảng quản trị số, cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng cao hiệu quả điều hành và phát huy hiệu quả mô hình quản trị sau sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNNPC tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; mở rộng các dịch vụ điện trên môi trường số; đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt và triển khai hiệu quả các chương trình Tri ân khách hàng, hoạt động an sinh xã hội, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Trong mùa mưa bão, Tổng công ty khuyến cáo khách hàng thường xuyên kiểm tra hệ thống điện sau công tơ; chủ động cắt nguồn điện khi khu vực có nguy cơ ngập úng hoặc khi phát hiện sự cố; tuyệt đối không đến gần đường dây điện bị đứt, cột điện bị nghiêng, đổ hoặc thiết bị điện có dấu hiệu mất an toàn và kịp thời thông báo cho ngành Điện hoặc chính quyền địa phương để được xử lý.

EVNNPC cũng khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp có điều kiện tiếp tục đầu tư điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ kết hợp hệ thống lưu trữ điện theo chủ trương của Chính phủ, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng tại chỗ, giảm áp lực phụ tải vào giờ cao điểm, nâng cao khả năng chủ động về nguồn điện và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh, phát triển bền vững.

Công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh theo Kế hoạch Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030. Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời tới các cơ quan báo chí và khách hàng; lan tỏa văn hóa an toàn, văn hóa số và văn hóa dịch vụ, góp phần củng cố niềm tin của khách hàng, cộng đồng và nâng cao uy tín, thương hiệu EVNNPC.

Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, EVNNPC quyết tâm phát huy hiệu quả mô hình quản trị sau sắp xếp, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống Nhân dân trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố miền Bắc, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển của đất nước.