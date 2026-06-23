EVNHANOI hoãn toàn bộ lịch cắt điện theo kế hoạch trong 3 ngày

(VTC News) -

"EVNHANOI hoãn mọi lịch cắt điện để ưu tiên tối đa cho việc phục vụ nhu cầu thiết yếu của khách hàng. Tất cả các công việc bảo dưỡng, sửa chữa đều được sắp xếp lại, trừ những trường hợp đặc biệt có nguy cơ gây sự cố bắt buộc thực hiện nhằm đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện", EVN thông báo.

EVNHANOI hoãn các lịch cắt điện theo kế hoạch từ 23 - 25/6/2026. (Ảnh minh họa)

Theo dự báo thời tiết, từ ngày 23/6, khu vực Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội, tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến từ 37 - 39°C, có nơi trên 39°C. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng cao. Việc tạm hoãn lịch cắt điện theo kế hoạch của EVNHANOI nhằm ổn định phục vụ sinh hoạt của Nhân dân.

Cùng với đó, EVNHANOI cho biết sẽ triển khai các phương án đảm bảo điện; tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng vận hành của các thiết bị, bố trí lực lượng trực vận hành, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

EVNHANOI cũng khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong thời gian nắng nóng; hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn vào giờ cao điểm từ 17h30 - 22h30, cài đặt điều hòa ở mức nhiệt phù hợp từ 26°C trở lên, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.

Trước đó, EVNHANOI đã nhiều lần quyết định hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân trước tình trạng nắng nóng kỷ lục xảy ra. Việc ngừng cấp điện chỉ được thực hiện trong các trường hợp bất khả kháng nhằm xử lý nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành hệ thống điện.

Thời điểm cuối tháng 5, 24 - 26/5, khi thời tiết Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, một số khu vực lại gặp sự cố mất điện, khiến người dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, EVNHANOI lập tức lên tiếng khẳng định đó không phải là kế hoạch cắt điện. Mà nguyên nhân của sự cố trên là do nhu cầu sử dụng điện của người dân quá lớn, tăng cao đột biến khiến một số nơi quá tải, gây mất điện gián đoạn tạm thời.

Bên cạnh đó, nhiều thiết bị điện ở ngoài trời đã phải chịu đựng môi trường nhiệt độ cao cả ngày dài, chính vì vậy vào những khung giờ cao điểm của hệ thống điện vẫn tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ.

"Chúng tôi liên tục cử cán bộ trực 24/24 để sẵn sàng đến các địa điểm xảy ra sự cố, xử lý kịp thời. Tuy nhiên, chúng tôi cũng khuyến cáo người dân nên sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, khoa học để hạn chế thấp nhất hiện tượng quá tải, gây mất điện giữa cao điểm nắng nóng”, đại diện EVNHANOI nói.