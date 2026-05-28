Vào mùa nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng mạnh, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM khiến nhiều khu vực xảy ra tình trạng quá tải cục bộ. Vì thế ngành điện trong nhiều trường hợp phải cắt điện để sửa chữa thiết bị hoặc giảm áp lực cho hệ thống lưới điện và đảm bảo vận hành an toàn.

Để chủ động công việc kinh doanh, học tập và sinh hoạt gia đình, người dân nên chủ động nắm bắt lịch cắt điện. Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) công bố nhiều kênh tra cứu trực tuyến giúp khách hàng dễ dàng tra cứu lịch tạm ngừng cung cấp điện.

Dưới đây là cách tra cứu lịch cắt điện tại Hà Nội nhanh chóng, chính xác và thuận tiện nhất.

Tra cứu lịch cắt điện trên website EVNHANOI

EVNHANOI khuyến nghị khách hàng tra cứu lịch cắt điện tại Hà Nội chính thức qua website evnhanoi.vn.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập website chính thức evnhanoi.vn

Bước 2: Đăng nhập bằng mã khách hàng hoặc số điện thoại, email đã đăng ký

Bước 3: Nhấn vào mục “Lịch tạm ngừng cung cấp điện”.

Bước 4: Chọn ngày cần tra cứu. Hệ thống sẽ hiển thị thời gian cắt điện (nếu có). Nếu không có, hệ thống hiển thị: "Hiện tại không có lịch ngừng giảm cung cấp điện theo kế hoạch tại địa chỉ dùng điện của quý khách hàng".

Tra cứu lịch cắt điện bằng ứng dụng EVNHANOI

Ngoài website, người dân Hà Nội có thể sử dụng ứng dụng EVNHANOI trên điện thoại để tra cứu lịch cắt điện.

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng EVNHANOI về máy

Bước 2: Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản, liên kết mã khách hàng

Bước 3: Chọn mục "Lịch tạm ngừng cấp điện"

Bước 4: Chọn ngày cần tra cứu. Hệ thống sẽ hiển thị thời gian cắt điện (nếu có). Nếu không có, hệ thống hiển thị: "Hiện tại không có lịch ngừng giảm cung cấp điện theo kế hoạch tại địa chỉ dùng điện của quý khách hàng".

Tra cứu qua tổng đài Chăm sóc khách hàng 19001288

Tổng đài 19001288 là đường dây nóng của Trung tâm Chăm sóc khách hàng - EVNHANOI, hỗ trợ 24/7. Khách hàng có thể gọi đến tổng đài để yêu cầu báo sự cố điện, tra cứu hóa đơn, lịch ghi chỉ số công tơ, lịch tạm ngừng cấp điện hoặc đăng ký các dịch vụ điện.

EVNHANOI hoãn toàn bộ lịch cắt điện đến hết ngày 1/6 Trước tình hình nắng nóng diện rộng kéo dài trên địa bàn Thủ đô, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng cao, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) quyết định hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch đến hết ngày 1/6/2026 nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ sinh hoạt của Nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh và các kỳ thi quan trọng trên địa bàn Thành phố. Theo ghi nhận của hệ thống điện Hà Nội, công suất đỉnh (Pmax) toàn Thành phố được xác lập lúc 21h30 ngày 26/5/2026 đạt 6.290 MW - mức cao nhất từ trước tới nay, tăng gần 5% so với công suất đỉnh năm 2025 (5.992 MW). Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày 26/5 cũng đạt 131,76 triệu kWh, tăng 7,3% so với mức đỉnh năm trước. Các chỉ số cho thấy nhu cầu sử dụng điện tại Thủ đô đang tăng mạnh do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng gay gắt. Để đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục và ổn định, EVNHANOI tạm dừng toàn bộ các công tác cắt điện theo kế hoạch đã được lập trước đó đến hết 24h00 ngày 01/6/2026. Trong thời gian này, việc ngừng cấp điện chỉ được thực hiện trong các trường hợp bất khả kháng nhằm xử lý nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành hệ thống điện. Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong khung giờ cao điểm từ 17h30 - 22h30 (từ thứ 2 đến thứ 7). Việc cài đặt điều hòa ở mức từ 26°C trở lên, kết hợp sử dụng quạt và hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn sẽ góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong mùa hè.