Iran thông báo 'mở cửa hoàn toàn' eo biển Hormuz

(VTC News) -

Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, eo biển Hormuz đã hoàn toàn mở cho tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn, dù các tàu vẫn phải đi "theo tuyến đường phối hợp".

“Phù hợp với lệnh ngừng bắn tại Lebanon, eo biển Hormuz hoàn toàn mở cho việc đi lại của tất cả tàu thương mại, trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn, theo tuyến đường phối hợp như đã được Tổ chức Cảng và Hàng hải của Cộng hòa Hồi giáo Iran công bố”, ông Araghchi viết trên X.

Mỹ thực thi phong tỏa các cảng của Iran kể từ khi các cuộc đàm phán sụp đổ tại Pakistan vào cuối tuần trước. Trong khi đó, lãnh đạo Anh và Pháp đang tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến để thảo luận cách khôi phục hoạt động vận tải qua tuyến đường thủy quan trọng này trong bối cảnh có nguy cơ về mìn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau thông báo của Iran đã cảm ơn trên Truth Social. “Iran vừa thông báo rằng eo biển đã hoàn toàn mở và sẵn sàng cho việc lưu thông toàn diện. Xin cảm ơn!", ông Donald Trump viết trong bài đăng.

Trước đó, ông Trump đặt việc mở lại tuyến đường thương mại quan trọng này là một điều kiện cho thỏa thuận ngừng bắn, dù sau đó ông áp đặt phong tỏa các cảng của Iran khi Tehran không mở lại eo biển và hai bên không đạt được thỏa thuận.

Iran tuyên bố "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz cho các tàu thương mại trong thời gian ngừng bắn.

Thị trường chứng khoán tăng mạnh và giá dầu giảm sau thông tin mở eo biển, dù chưa rõ tuyên bố của Iran sẽ ảnh hưởng thế nào đến lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran, cũng như những lo ngại về thủy lôi.

Lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon trong khi đó dường như vẫn được duy trì. Người dân đã trở về các ngôi làng bị tàn phá ở miền nam Lebanon, dù Israel tuyên bố quân đội sẽ không rút lui. Nhóm vũ trang Hezbollah thì cho biết vẫn “luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu”.

Iran đặt việc chấm dứt xung đột giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon là yêu cầu then chốt trong các cuộc đàm phán hòa bình. Ông Trump cho biết một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran hiện “rất gần”, với vòng đàm phán thứ hai dự kiến sớm diễn ra.

Người đứng đầu cơ quan y tế Iran cho biết hơn 3.300 người đã thiệt mạng tại nước này kể từ khi các cuộc không kích Mỹ–Israel bắt đầu ngày 28/2. Hơn 2.100 người thiệt mạng ở Lebanon, 32 người tại các quốc gia vùng Vịnh, và 23 người tại Israel. Trong khi đó 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng.