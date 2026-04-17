Giá xăng dầu hôm nay 17/4: Quay đầu tăng, vẫn dưới 100 USD/thùng

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay đảo chiều tăng trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn, trong khi đó giới đầu tư bày tỏ sự hoài nghi về khả năng các cuộc đàm phán hòa bình để có thể nhanh chóng giải quyết tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng tại khu vực Trung Đông.

Diễn biến trên phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước những bất ổn kéo dài liên quan đến xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là tình trạng gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Các chuyên gia nhận định, mỗi ngày hoạt động vận tải tại eo biển Hormuz chưa được khôi phục đồng nghĩa với việc nguồn dự trữ dầu toàn cầu tiếp tục bị bào mòn. Điều này đặc biệt gây áp lực lên nguồn cung nhiên liệu tại các khu vực tiêu thụ lớn như châu Á và châu Phi.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu tăng nhẹ. (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Washington đang tiến gần tới một thỏa thuận với Iran, song phát biểu này không tạo được tác động đáng kể tới thị trường.

Cùng thời điểm, thông báo về lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon trong một diễn biến liên quan cũng không đủ để xoa dịu lo ngại của giới đầu tư.

Theo các nhà phân tích, việc đóng cửa eo biển Hormuz đã làm gián đoạn dòng chảy dầu khoảng 13 triệu thùng dầu mỗi ngày. Giới quan sát cho rằng, dù chưa xảy ra các cuộc tấn công quy mô lớn, nhưng việc lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz chưa được cải thiện đã tạo áp lực đáng kể lên thị trường năng lượng và cả hệ thống tài chính toàn cầu.

Theo Reuters, các quan chức Mỹ và Iran được cho là đang cân nhắc nối lại đàm phán tại Pakistan vào cuối tuần này. Một số nguồn tin cho biết, Iran có thể xem xét cho phép tàu thuyền đi lại qua phần lãnh thổ của Oman tại eo biển Hormuz nếu đạt được thỏa thuận duy trì ổn định sau lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, thị trường dầu mỏ toàn cầu trong ngắn hạn tiếp tục tiềm ẩn nhiều biến động khó lường.

Giá xăng dầu trong nước

Ở thị trường trong nước, từ 0h ngày 16/4, mỗi lít dầu diesel giảm 1.928 đồng, không cao hơn 31.041 đồng/lít, giá dầu mazut giảm 2.281, không cao hơn 20.332 đồng/kg. Giá xăng RON95 tăng nhẹ 218 đồng, lên 23.761 đồng/lít; giá xăng E5 RON92 tăng thêm 248 đồng, lên 22.592 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn ứng từ ngân sách Nhà nước) với dầu diesel và dầu mazut, cụ thể diesel là 400 đồng/lít và dầu mazut 800 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành không chi sử dụng với tất cả các sản phẩm xăng dầu.