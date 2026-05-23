Con đường trở thành tỷ phú của sao nhí đóng Đường Tăng trong 'Tây du ký'

Trong Tây du ký (1986), khán giả không chỉ ấn tượng với ba diễn viên trưởng thành đảm nhận vai Đường Tăng, mà còn đặc biệt yêu mến hình ảnh cậu bé hiền hậu ôm cá chép đi phóng sinh, luôn nở nụ cười rạng rỡ trong vai Đường Tăng thời thơ ấu.

Dù sở hữu vai diễn để đời, Thái Viễn Hàng không tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất mà chuyển hướng sang kinh doanh. Sự nhạy bén trong lĩnh vực này đã giúp anh gặt hái nhiều thành công.

Bỏ hào quang chuyển sang kinh doanh

Diễn viên Thái Viễn Hàng sinh năm 1975. Khi tham gia ghi hình Tây du ký, anh chỉ mới 8 tuổi. Nhờ vai diễn này, cậu bé họ Thái trở thành gương mặt nhí được yêu mến bậc nhất truyền hình Trung Quốc thời đó.

Sau Tây du ký, Thái Viễn Hàng tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác, đặc biệt là đảm nhận các vai nam chính thời nhỏ. Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, Thái Viễn Hàng còn thử sức làm MC cho một số chương trình thiếu nhi.

Nhiều người từng cho rằng Thái Viễn Hàng sẽ theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp khi thi đỗ vào Học viện Sân khấu Trung ương – ngôi trường danh giá hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực biểu diễn.

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, nam diễn viên bất ngờ rẽ hướng sang kinh doanh thay vì tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Quyết định này từng khiến không ít khán giả bất ngờ. Tài tử một thời chia sẻ rằng ánh đèn sân khấu rất đẹp, nhưng anh tìm thấy niềm vui và giá trị thực sự trong lĩnh vực kinh doanh.

Dưới sự định hướng của gia đình, anh lựa chọn thử sức ở lĩnh vực kinh tế và nhanh chóng đạt được thành công. Những năm qua, Thái Viễn Hàng là người đứng đầu tập đoàn lớn, được đánh giá là doanh nhân trẻ thành đạt. Cuộc sống giàu có, sự nghiệp vững chắc của anh làm nhiều người ngưỡng mộ.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Thái Viễn Hàng hiện sở hữu tài sản khá lớn, hơn 100 triệu tệ (khoảng hơn 343 tỷ đồng).

Hôn nhân viên mãn bên minh tinh nổi tiếng

Không chỉ có sự nghiệp đáng mơ ước, Thái Viễn Hàng còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người vợ nổi tiếng - diễn viên Tôn Tây. Cô là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, từng gây ấn tượng khi vào vai Thôi Cẩn Tịch - chưởng sự cung nữ thân cận của Chân Hoàn trong Chân Hoàn Truyện.

Năm 2013, Thái Viễn Hàng khiến dư luận ngưỡng mộ với màn cầu hôn lãng mạn dành cho Tôn Tây. Đám cưới như cổ tích của cặp đôi được tổ chức không lâu sau đó, trở thành sự kiện được chú ý. Năm 2017, gia đình nhỏ hạnh phúc đón chào một bé trai kháu khỉnh, hoàn thiện tổ ấm của “cậu bé Đường Tăng” năm nào.

Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, từ các chuyến du lịch, buổi dạo chơi cuối tuần cho đến những dịp kỷ niệm.

Dù rút lui khỏi làng giải trí, Thái Viễn Hàng vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong một số chương trình truyền hình. Anh khá cởi mở khi nói về cuộc sống hôn nhân, những kỷ niệm thuở đóng phim và sự chuyển hướng sang kinh doanh.