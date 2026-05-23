5 cây cảnh đặt trong phòng ngủ bật điều hòa giúp không khí bớt khô

Vào mùa hè, nhiều gia đình có thói quen bật điều hòa cả đêm. Tuy nhiên, khi điều hòa hoạt động liên tục, độ ẩm trong không khí thường giảm xuống, đặc biệt vào ban đêm. Điều này có thể khiến da bị khô, môi nứt nẻ hoặc gây khó chịu cho hệ hô hấp. Đặt cây xanh là giải pháp đơn giản giúp tạo độ ẩm và cải thiện không khí.

Ngoài tác dụng hỗ trợ tăng độ ẩm, cây xanh còn giúp hấp thụ bụi mịn, giảm khí độc trong không khí và tạo cảm giác thư giãn tinh thần.

Dưới đây là những loại cây cảnh phù hợp đặt trong phòng ngủ có điều hòa, vừa đẹp mắt vừa hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí.

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ được nhiều gia đình lựa chọn để đặt trong phòng ngủ nhờ khả năng thanh lọc không khí tốt. Điểm đặc biệt của cây lưỡi hổ là có thể hấp thụ khí CO2 và nhả oxy vào ban đêm, phù hợp với không gian nghỉ ngơi.

Với đặc điểm lá dày, mọng nước, cây lưỡi hổ chịu khô tốt trong môi trường điều hòa mà không bị héo. Cây không cần tưới nước thường xuyên, chỉ cần đặt ở nơi có ánh sáng nhẹ vào ban ngày là có thể phát triển tốt.

Với phòng ngủ rộng 15 - 20m², nên đặt một chậu lưỡi hổ cao 40-60 cm đặt cạnh bàn đầu giường hoặc góc tủ quần áo.

Lan ý

Ngoài tác dụng lọc không khí, cây lan ý còn giúp tạo độ ẩm. Tán lá rộng giúp cây thoát hơi nước hiệu quả và cân bằng độ ẩm phòng điều hòa.

Cây lan ý chịu bóng tốt, đặt cách cửa sổ khoảng 1 - 2 mét. Lan ý thích hợp với môi trường trong nhà, không cần ánh nắng trực tiếp. Tuy nhiên, cần duy trì độ ẩm đất vừa phải để cây sinh trưởng ổn định. Trong phòng điều hòa, nên tưới khi đất mặt khô 2-3 cm, khoảng 2 lần mỗi tuần.

Dương xỉ Boston

Dương xỉ Boston được xem là một trong những loại cây hỗ trợ cân bằng độ ẩm không khí hiệu quả khi sử dụng điều hòa thường xuyên. Với tán lá dày, xòe rộng và gồm nhiều lá nhỏ, cây dương xỉ Boston có khả năng thoát hơi nước tự nhiên, giúp không gian phòng ngủ bớt khô và dễ chịu hơn.

Không chỉ góp phần tăng độ ẩm, dương xỉ Boston còn có khả năng hấp thụ một số chất ô nhiễm như formaldehyde trong môi trường kín. Loại cây này phù hợp đặt ở những góc phòng ít ánh nắng vì có khả năng chịu bóng khá tốt.

Để cây phát triển khỏe mạnh, cần duy trì độ ẩm cho đất bằng cách tưới nước đều đặn khi bề mặt đất bắt đầu se khô. Trong trường hợp phòng bật điều hòa liên tục, nên phun sương cho lá mỗi ngày và lau sạch bụi bám hàng tuần để cây duy trì khả năng trao đổi ẩm hiệu quả.

Trầu bà

Cây trầu bà có khả năng thích nghi tốt trong môi trường thiếu sáng và sử dụng điều hòa thường xuyên. Cây có thể hấp thụ một số chất ô nhiễm trong không khí, đồng thời giúp không gian trở nên xanh mát và dễ chịu hơn.

Trầu bà có thể đặt trên bàn đầu giường, kệ sách hoặc treo gần cửa sổ để tăng tính thẩm mỹ cho căn phòng.

Cây dây nhện

Cây dây nhện (hay còn gọi lan chi) từng được NASA đưa vào danh sách thực vật hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Các thử nghiệm trong môi trường kín cho thấy, cây có khả năng hấp thụ formaldehyde cùng một số hợp chất như carbon monoxide hay xylene – những chất thường xuất hiện trong không gian có nhiều đồ nội thất mới.

Dây nhện dễ thích nghi, có thể sống trong điều kiện ánh sáng gián tiếp hoặc những góc phòng ít nắng.

Ngoài khả năng thanh lọc không khí, dây nhện còn hỗ trợ cân bằng độ ẩm nhờ quá trình thoát hơi nước qua lá. Tuy nhiên, cây khá nhạy cảm với môi trường quá khô do điều hòa hoạt động liên tục. Vì vậy, nên phun sương cho lá vài lần mỗi tuần để cây duy trì độ tươi tốt và phát triển ổn định.