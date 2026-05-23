Đại diện Pakistan và Qatar dồn dập tới Iran để 'cứu' thỏa thuận

Phát biểu với báo giới tại Tehran tối qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định sự khác biệt giữa Mỹ và Iran vẫn “sâu sắc và đáng kể”. Ông Baqaei nhấn mạnh hai bên không thể dễ dàng đi đến thỏa thuận chỉ sau các chuyến thăm viếng hay cuộc đối thoại được tiến hành trong một vài tuần hoặc một vài tháng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng tiến trình ngoại giao cần có thêm thời gian để triển khai.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh các quan chức cấp cao của cả Pakistan và Qatar đồng loạt đến Tehran để hỗ trợ nỗ lực đàm phán. Đại diện Pakistan mới nhất đến Iran tối qua là Thống tướng Asim Munir, Tư lệnh quân đội quốc gia. Ông Munir đến Tehran để “hội quân” cùng Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi, người đã có mặt ở đây từ 3 ngày trước để triển khai sứ mệnh. Thành phần phái đoàn Qatar chưa được công bố.

Đáng chú ý, ngay trước khi các quan chức Pakistan và Qatar đến Tehran, một số nguồn tin khu vực cuối giờ chiều qua cho biết: một khung thỏa thuận tạm thời về kết thúc xung đột giữa Mỹ và Iran, có thể sớm được công bố, thậm chí trong vài giờ tới.

Thỏa thuận tạm thời tập trung vào các nội dung liên quan việc chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận; đảm bảo lưu thông an toàn cho tàu thuyền qua vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman; và từng bước dỡ bỏ trừng phạt của Mỹ với Iran… Các vấn đề then chốt khác sẽ được các bên bàn thảo trong vòng 7 ngày kể từ khi thỏa thuận tạm thời có hiệu lực. Tuy nhiên, cho đến sáng sớm nay (23/5), thỏa thuận tạm thời vẫn chưa được công bố.

Liên quan tình hình thực địa, một số nguồn tin khu vực tối qua cho biết có thêm nhiều tàu thương mại đã vượt qua eo Hormuz trong ngày 22/5 theo cả hai hướng đến và đi. Tuy nhiên, số lượng cụ thể cũng như quốc tịch các tàu, chưa được xác định.

Thông tin được đưa ra một ngày sau khi Iran công bố bản đồ địa giới về khu vực thuộc quyền giám sát của nước này ở vịnh Ba Tư, eo Hormuz và vịnh Oman, trong đó có một phần vùng biển ngoài khơi UAE và Oman. Động thái đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ UAE và các quốc gia khu vực. Các bên khẳng định hành động của Iran là sự xâm phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia các nước liên quan.