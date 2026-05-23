Thể Công Viettel tố trọng tài làm ảnh hưởng cục diện trận đấu với PVF-CAND

"Câu lạc bộ đề nghị Ban tổ chức giải và Liên đoàn bóng đá Việt Nam xem xét lại các quyết định của tổ trọng tài trong trận đấu này. Tình huống xảy ra ở phút 19 diễn ra trong thời điểm Thể Công Viettel đang kiểm soát tốt thế trận.

Chúng tôi cho rằng những quyết định kể trên đã ảnh hưởng đáng kể đến cục diện trận đấu và đề nghị VFF, Ban tổ chức xem xét, đánh giá lại một cách khách quan", lãnh đạo CLB Thể Công Viettel bức xúc sau trận đấu tại vòng 24 V.League.

Thể Công Viettel 1-1 PVF-CAND.

Đội bóng quân đội nhắc đến pha bóng ở phút 19 khi Hà Văn Việt (PVF-CAND) nhận bóng trong vòng cấm. Đào Văn Nam bên phía Thể Công Viettel lao vào tranh chấp và trọng tài Trần Ngọc Nhớ lập tức thổi phạt đền cho PVF CAND.

Sau đó, trọng tài chính tham khảo VAR, xem lại băng hình và đưa ra quyết định đầy tranh cãi. Ông xác định cầu thủ Thể Công Viettel phạm lỗi dù hình ảnh quay chậm trên truyền hình cho thấy Hà Văn Việt không nhận phải tác động rõ ràng từ Đào Văn Nam. Cầu thủ PVF CAND dường như bị ngã do vấp xuống sân.

Pha bóng thổi phạt đền gây tranh cãi của ông Trần Ngọc Nhớ.

Trên chấm đá phạt 11 mét, Reynolds tung cú dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho PVF CAND.

Lãnh đạo CLB Thể Công Viettel nói thêm: "Quyết định này khiến đội gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi và ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu giành kết quả thuận lợi trong trận đấu.Bên cạnh đó, kết quả cũng có tác động lớn đến cuộc đua cạnh tranh vị trí của Thể Công Viettel trên bảng xếp hạng".

Cuối cùng, đội chủ sân Hàng Đẫy có bàn gỡ của Xuân Tiến và chấp nhận trận hòa 1-1. Trong bài đăng trên trang chủ của mình, Thể Công Viettel tiết lộ đã có đơn đề nghị gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ban tổ chức V.League xem xét tình huống thổi phạt đền ở phút 19 và tình huống dẫn đến thẻ vàng của cầu thủ Kyle Colonna trong thời gian cuối hiệp 2.

Đây là pha bóng Colonna thực hiện đường chuyền rồi va chạm với cầu thủ PVF-CAND. Anh nhận thẻ vàng và phải nghỉ trận đấu tiếp theo gặp CLB Công an TP.HCM ở vòng 25.