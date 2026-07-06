Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 6/7: Nắng nóng xen mưa dông, gió giật mạnh

(VTC News) -

Thời tiết miền Trung hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Trung hôm nay 6/7 không có nắng nóng gay gắt trên diện rộng như những đợt cao điểm trước đó, song nền nhiệt tại nhiều địa phương vẫn ở mức khá cao, phổ biến từ 31-35°C.

Sự kết hợp giữa nền nhiệt cao, không khí ẩm và gió mùa tây nam hoạt động ở cường độ trung bình là nguyên nhân khiến nhiều khu vực ở miền Trung có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trong cơn dông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhất là tại khu vực miền núi, trung du, vùng ven biển và những nơi có địa hình đồi dốc.

Dự báo thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế hôm nay 6/7

Hôm nay, tại khu vực Thanh Hóa đến Huế trong ngày được dự báo nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày có nắng. Tuy nhiên, từ chiều tối trở đi, mưa dông có xu hướng gia tăng, xuất hiện rải rác ở nhiều địa phương.

Nhiệt độ thấp nhất trong khu vực dao động từ 25-28°C, trong khi nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34°C. Mức nhiệt này không quá gay gắt nhưng kết hợp với độ ẩm trong không khí cao có thể khiến cảm giác oi bức xuất hiện vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Gió tây nam cấp 2-3 tiếp tục duy trì. Trong các cơn mưa dông, người dân tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cần lưu ý nguy cơ sét đánh, lốc xoáy cục bộ, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết này có thể gây ảnh hưởng đến việc di chuyển ngoài trời, đánh bắt thủy sản gần bờ.

Thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ

Ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết hôm nay được đánh giá tương đối thuận lợi hơn so với nhiều nơi khác trong miền Trung. Dự báo khu vực này có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nắng xuất hiện khá rõ vào ban ngày, nhất là tại các tỉnh, thành ven biển.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25-28°C, có nơi dưới 25°C; nhiệt độ cao nhất ở mức 32-35°C. Đây là ngưỡng nhiệt khá cao, có thể khiến cảm giác nóng rõ rệt vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều, đặc biệt ở các khu vực đô thị, mặt đường bê tông hoặc vùng ít cây xanh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ không nên chủ quan, bởi mưa dông về chiều tối hoặc ban đêm vẫn có thể xuất hiện cục bộ. Trong cơn dông, các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn là nguy cơ cần đặc biệt lưu ý.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 6/7: Nắng nóng xen mưa dông, gió giật mạnh

Thời tiết Cao nguyên Trung Bộ

So với khu vực ven biển miền Trung, Cao nguyên Trung Bộ có nền nhiệt thấp hơn đáng kể trong ngày 6/7. Dự báo cho thấy khu vực này nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19-22°C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30°C, có nơi trên 30°C. Với nền nhiệt này, thời tiết tại khu vực cao nguyên được đánh giá là dễ chịu hơn, tuy nhiên mưa dông vào chiều tối có thể ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và các hoạt động ngoài trời.

Người dân tại các tỉnh thuộc khu vực Cao nguyên Trung Bộ cần theo dõi sát các bản tin thời tiết ngắn hạn, nhất là trong khung giờ từ chiều đến tối. Mưa dông cục bộ với cường độ lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, làm giảm tầm nhìn khi lưu thông trên các tuyến đèo dốc, đồng thời gia tăng nguy cơ sạt lở ở những khu vực đất yếu, taluy cao hoặc nơi đã có mưa kéo dài trước đó.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm ở miền Trung hôm nay 6/7

Điểm đáng chú ý trong dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 6/7 đó là dù mưa không xuất hiện liên tục trên diện rộng, nhưng các hiện tượng đi kèm trong cơn dông lại tiềm ẩn rủi ro lớn. Cụ thể, nhiều nơi trong khu vực được cảnh báo khả năng xảy ra lốc xoáy cục bộ, sét đánh, gió giật mạnh trong cơn dông.

Đây đều là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng gây ảnh hưởng trực tiếp đến con người, nhà cửa, cây trồng và hoạt động giao thông.

Vì vậy, người dân nên hạn chế đứng dưới cây lớn, gần cột điện, biển quảng cáo hoặc khu vực trống trải khi trời có dấu hiệu chuyển mưa dông. Với ngư dân và người hoạt động trên biển, cần theo dõi thêm các bản tin chuyên sâu để chủ động kế hoạch ra khơi.

Với diễn biến thời tiết như hiện nay, người dân miền Trung nên chủ động mang theo áo mưa, ô dù khi ra ngoài vào buổi chiều tối; đồng thời kiểm tra hệ thống thoát nước, mái che, cửa sổ, vật dụng dễ bị gió cuốn để hạn chế thiệt hại nếu mưa dông xảy ra bất ngờ.