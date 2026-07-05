Móng Cái tan hoang sau bão số 1: Ngập sâu, cây đổ ngổn ngang nhiều nơi

(VTC News) -

Nước sông Ka Long tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh dâng cao trong ngày 5/7.

Bão số 1 quần thảo suốt đêm 4/7 đến rạng sáng 5/7, địa bàn các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3 mưa lớn kèm theo gió mạnh cấp 9-11, gây ngập cục bộ và thiệt hại về tài sản.

Ngay khi mưa gió giảm, người dân địa phương cùng với lực lượng chức năng khẩn trương chung tay khắc phục hậu quả nhằm bảo đảm giao thông, ổn định đời sống. Nhiều người mang cưa máy ra đường để dọn dẹp cây cối gãy đổ.

Người dân tại khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh mang cưa máy để cắt tỉa, thu dọn những cây xanh bị ngã đổ chắn lòng đường.

Tại phường Móng Cái 1, mưa lớn kéo dài kết hợp gió mạnh làm nhiều khu vực bị ngập; khoảng 800 cây xanh gãy đổ, nhiều biển quảng cáo, mái tôn bị hư hỏng và một số tuyến phố mất điện.

Đặc biệt, tại các khu phố Hải Hòa 1, Hải Hòa 2 và Hải Hòa 6, mưa lớn kết hợp triều cường khiến 8 hộ dân với 21 nhân khẩu bị cô lập. Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng người dân tiếp cận, hỗ trợ và di dời các hộ đến nơi an toàn.

Trận bão số 1 quần thảo suốt đêm 4 sang rạng sáng ngày 5/7, khiến loạt cây xanh lâu năm tại khu vực Móng Cái gãy đổ.

Tại phường Móng Cái 2, thống kê ban đầu cho thấy trên 50 cây xanh bị gãy đổ, khoảng 10 ngôi nhà bị tốc mái cùng nhiều công trình dân sinh bị ảnh hưởng.

Trước diễn biến của bão số 1, các phường khu vực Móng Cái duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, huy động đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Nhiều tuyến phố việc lưu thông gần như tê liệt do cây xanh gãy đổ hàng loạt.

Tính đến trưa 5/7, tại Quảng Ninh chưa ghi nhận thiệt hại về người, chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát các khu vực xung yếu, huy động lực lượng khắc phục hậu quả mưa bão, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua các tuyến đường còn ngập sâu, khu vực có cây xanh nghiêng đổ hoặc nơi hệ thống điện chưa được khôi phục hoàn toàn.

Khung cảnh ngổn ngang tại tuyến phố trung tâm thuộc phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh sau khi bão số 1 quét qua.

Tại khu vực xã Quảng Đức, lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên cùng người dân đã cắt tỉa, di dời cây đổ, thu dọn vật cản, khôi phục lưu thông tại các tuyến đường. Đến sáng 5/7, hầu hết các điểm ách tắc đã được xử lý, giao thông cơ bản thông suốt.

Ông Phạm Văn Thọ, Chủ tịch UBND xã Quảng Đức cho biết, theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn xã có hàng trăm cây xanh và hàng chục mái tôn, bảng biển bị gãy đổ. Địa phương này đang khẩn trương khắc phục hậu quả của bão số 1.

Sáng 5/7, một số địa phương tại Quảng Ninh tiếp tục có mưa nhỏ, đường phố ngập úng nhẹ.

50 du khách kẹt được khách sạn mổ lợn chiêu đãi

Theo UBND phường Móng Cái 2, khoảng 22h ngày 4/7, trong quá trình tuần tra tại khu vực Cảng Vạn Ninh, lực lượng công an và Ban Chỉ huy quân sự phường Móng Cái 2 phát hiện 6 tàu cá bị sóng đánh trôi dạt vào khu vực ven cảng.

Các thuyền viên gặp nạn do bão số 1 được đưa vào nơi tránh trú an toàn.

Thời điểm này, trên 6 tàu có tổng cộng 11 thuyền viên (gồm 7 người quê Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, 3 người quê Thanh Hóa và 1 người quê Hải Phòng). Lực lượng chức năng tiếp cận, đưa tất cả các thuyền viên đến nơi an toàn.

Tại Đặc khu Cô Tô, trong khi cơn bão số 1 đổ bộ, một khách sạn quyết định mổ lợn, chuẩn bị bữa cơm thân mật đãi gần 50 du khách phải ở lại đảo do toàn bộ tàu khách đã tạm dừng hoạt động.

Bữa cơm ấm cúng trong ngày bão với những lời hỏi thăm ân cần và sự quan tâm chân thành giúp các vị khách đến từ nhiều địa phương dần vơi đi cảm giác lo lắng. Nhiều người cho biết đây là trải nghiệm đặc biệt không thể quên vì giữa lúc mắc kẹt trên đảo do thiên tai, họ không chỉ được an toàn mà còn cảm nhận rõ tấm lòng của cư dân vùng biển.