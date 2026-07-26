Bão số 2 Noul suy yếu, không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, bão số 2 Noul đã đổ bộ vào Trung Quốc và suy yếu dần, không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Lúc 7h ngày 26/7, vị trí tâm bão số 2 trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 2 Noul. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 19h cùng ngày, bão số 2 Noul trên đất liền tỉnh Quảng Đông, đổi hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Đến 7h ngày 27/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Nam tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp,

Tác động của bão số 2, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông hôm nay còn có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2-4m. Vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m. Biển động rất mạnh.

Nhận định về đợt mưa trên đất liền nước ta, cơ quan khí tượng cho hay, ngày và đêm nay 26/7, Tây Bắc Bộ, TP Huế đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ mưa to trên 50mm. Mưa không diễn ra cả ngày mà tập trung chính vào chiều và đêm.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng cũng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa dao động 20- 40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm, mưa dồn chủ yếu vào chiều và đêm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.