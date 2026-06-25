Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 25/6: Nắng nóng khắc nghiệt, có nơi 40°C

(VTC News) -

Thời tiết miền Trung hôm nay 25/6

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực miền Trung tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng diện rộng đang diễn ra trên cả nước. Nhiều tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và khu vực phía Bắc Nam Trung Bộ ghi nhận nền nhiệt rất cao, nguy cơ xảy ra tình trạng sốc nhiệt, cháy nổ và cháy rừng gia tăng.

Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 28-31°C, trong khi nhiệt độ cao nhất dao động 37-39°C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40°C.

Thời tiết nắng nóng, hanh khô khiến rừng ở khu vực miền Trung bị cháy.

Các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị được dự báo nằm trong vùng có cường độ nắng nóng mạnh nhất. Nắng xuất hiện từ sáng sớm và kéo dài đến chiều tối.

Tại khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk, nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì trên toàn miền. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39°C, có nơi trên 40°C. Riêng các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ như Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận có nền nhiệt thấp hơn, dao động từ 33-36°C.

Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là một trong những đợt nắng nóng mạnh nhất từ đầu mùa hè đến nay tại khu vực miền Trung.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 25/6

Dưới đây là dự báo thời tiết chi tiết các tại miền Trung trong ngày 25/6

Thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế hôm nay

Nhiệt độ thấp nhất : 28-31°C, có nơi dưới 27°C.

Nhiệt độ cao nhất : 37-39°C, có nơi trên 40°C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3.

Thời tiết hôm nay tại Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 27-29°C; phía Nam 25-27°C.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 37-39°C, có nơi trên 40 độ; phía Nam 33-36°C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc (từ TP. Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk) ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết Cao nguyên Trung Bộ hôm nay

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24°C.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33°C, có nơi trên 34°C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ,riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nắng nóng đặc biệt ở miền Trung kéo dài đến khi nào?

Theo cơ quan khí tượng, thời tiết nắng nóng tại miền Trung vẫn duy trì trong ngày 25/6 và có khả năng kéo dài thêm vài ngày nữa. Từ khoảng ngày 27/6, cường độ nắng nóng tại một số khu vực có xu hướng giảm dần khi mưa dông gia tăng.

Trong bối cảnh nhiệt độ duy trì ở mức rất cao, người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe, tránh làm việc ngoài trời trong thời gian nắng nóng cực điểm. Đồng thời, các địa phương cần tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, cháy nổ tại khu dân cư và khu sản xuất.

Theo dự báo mới nhất, ngày 25/6 tiếp tục là thời điểm nắng nóng đạt đỉnh tại nhiều tỉnh thành miền Trung, với mức nhiệt phổ biến từ 37-39°C và nhiều nơi trên 40°C.