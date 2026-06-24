(VTC News) -

Thời tiết miền Bắc hôm nay 24/6

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/6/2026, khu vực Bắc Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Nhiều địa phương ghi nhận nền nhiệt ở mức rất cao, gây cảm giác oi bức kéo dài trong ngày.

Hôm nay 24/6, khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 27-30°C, vùng núi có nơi dưới 26°C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39°C, nhiều nơi có thể vượt 39°C. Trời ít mây, nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt xuất hiện trên diện rộng.

Khu vực Tây Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Một số địa phương vùng núi như Lai Châu, Điện Biên xuất hiện nắng nóng cục bộ. Chiều tối và đêm khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Thủ đô Hà Nội, thời tiết trong ngày chủ yếu ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất dao động khoảng 39°C, nhiệt độ thấp nhất khoảng 29°C.

Ngày 24/6, miền Bắc nắng nóng gay gắt. (Ảnh minh họa)

Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 - 48 giờ tới

Khu vực vùng núi Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39°C, có nơi trên 39°C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Từ 26/6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ khả năng dịu dần.

Trung tâm khí tượng cho biết, dù nắng nóng chiếm ưu thế vào ban ngày nhưng một số khu vực vùng núi Bắc Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối và đêm.

Dự báo thời tiết khu vực miền Bắc trong ngày 24/6/2026

Dưới đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực tại miền Bắc và TP Hà Nội hôm nay.

Thời tiết Đông Bắc Bộ hôm nay 24/6

Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C, vùng núi có nơi dưới 26°C.

Nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 39°C.

Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng vùng núi chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng.

Thời tiết hôm nay 24/6 phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 24°C.

Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C, riêng Điện Biên, Lai Châu 30-33°C.

Chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Thời tiết TP Hà Nội hôm nay

Nhiệt độ thấp nhất 28-30°C.

Nhiệt độ cao nhất 38-40°C.

Trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Thời tiết nắng nóng tại Bắc Bộ khả năng duy trì ít nhất đến khoảng 25/6 trước khi nền nhiệt giảm dần do mưa dông gia tăng.

Trong ngày 24/6, khu vực miền Bắc được xác định là một trong những vùng chịu ảnh hưởng mạnh nhất của đợt nắng nóng hiện nay. Người dân cần thường xuyên cập nhật các bản tin thời tiết mới nhất từ cơ quan khí tượng để chủ động trong sinh hoạt, lao động và phòng tránh các tác động bất lợi do nắng nóng kéo dài gây ra.