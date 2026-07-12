Dự báo thời tiết 12/7: Từ Bắc vào Nam nhiều nơi hứng mưa lớn

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 12/7/2026

Ngày 12/7, mưa rào và dông rải rác tiếp tục là kiểu thời tiết chủ đạo ở miền Bắc với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa vừa và rải rác dông, lượng mưa dao động 20-50mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Ngày 12/7, nhiều nơi trên cả nước hứng mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, lượng mưa 15-30mm, cục bộ mưa to trên 60mm, mưa dồn chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Thời tiết TP Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có nắng trong ngày 12/7, một số nơi nhiệt độ tăng cao lên mức nắng nóng. Tuy nhiên, chiều tối và đêm, các khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 12/7

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, khu Tây Bắc 28-31°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa dồn vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Nghệ An đến Quảng Trị) mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối, đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.